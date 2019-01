Tamás megunta a várakozást - Ha nincs szabadkai menyasszonya, soha nem készít határátkelést gyorsító applikációt

Minden 2016 decemberében kezdődött. A szegedi informatikus, Szabó Tamás, aki jelenleg egy magyarországi szoftverfejlesztő cégnél, az NNG Kft.-nél dolgozik mint tesztkoordinátor, akkor látogatott ki először szabadkai barátnőjéhez, Szabó Tímeához.

Havi rendszerességgel járok, de inkább ő szokott jönni hozzám. A leghosszabb szenvedésem a határon két óra volt, de akkor sokalltam be igazán, amikor egyik alkalommal a facebookos határfigyelő csoportra hallgatva az ásotthalmi határátkelő felé mentem, mert azt írták, csak néhány autó várakozik. Nem jött be, nem vagyok egy türelmes ember, rengeteget álltam, fel is voltam fázva, kínszenvedés volt. Akkor beszéltünk arról, milyen jó lenne egy applikáció, ahol egyszerre megtalálható minden, a határátkelésre vonatkozó információ

Szabó Tamás türelmetlen ember, nem szeret várni, ezért olyan okostelefonos alkalmazást készített, amellyel a többi felhasználó segítségével a lehető legkevesebb várakozással léphető át a határ. Fotó: Török János

Képet is küldhetünk a sorról

Jelenleg tesztverzióként fut a GPS segítségével működő újítás. Fotó: Török János

– idézte fel a kezdeteket a szegedi informatikus.Tamás tavaly május elején tette elérhetővé az alkalmazás első alapverzióját, amely körülbelül másfél hónapig készült, március végétől május közepéig. A BorderWatchert készítője kéthavonta frissíti.A többnyelvű alkalmazás kétféle adatot használ, az egyik a rendőrség által a police.hu-n közétett adatsor, ami nem mindig a legpontosabb, a másik pedig a felhasználók által jelentett számok. Az applikáció annyira pontos, amennyire a felhasználók azzá teszik.Az applikációt megnyitva megadjuk, honnan hová megyünk, majd rábökünk a határátkelőre, végül a várakozási időre. A BorderWatcherrel képet is küldhetünk a sorról a többi felhasználónak. Jelenleg tesztverzióként fut a GPS segítségével működő újítás, amely a Google Maps használatával a kocsisor végét is meg tudja mutatni.

Olyan vad álmaim is vannak, hogy ha az automatikus frissítést bekapcsolja a felhasználó, akkor egyperces mintavétellel élőben lehessen látni a kocsisort, amint halad előre

Készülnek az esküvőre

Jól vizsgázott az alkalmazás a határon. Kifelé valóban nem volt sor, befelé 30 perces várakozást jelzett. Fotó: Török János

Kiválóra értékelik



Eddig közel tízezren töltötték le a BorderWatchert a



Az iOS-es applikáció kezdetben szintén ingyenes volt, de amikor Szabó Tamásék szembesültek azzal, hogy az Apple éves licence többszörösébe kerül az androidos verziónak, belátták, hogy ez csak úgy működhet, ha minimális – egy kávé ára – összegért tölthető le. Az iOS-es fejlesztést az ötletgazda egy volt csoporttársa végzi Budapesten. Eddig közel tízezren töltötték le a BorderWatchert a Google Play áruházból , a felhasználók 5-ből 4,8-re értékelik. Az androidos alkalmazás ingyenes, és az is marad. Támogatni lehet a fejlesztést, amit a tervezett fejlesztésekre fordít a készítő.Az iOS-es applikáció kezdetben szintén ingyenes volt, de amikor Szabó Tamásék szembesültek azzal, hogy az Apple éves licence többszörösébe kerül az androidos verziónak, belátták, hogy ez csak úgy működhet, ha minimális – egy kávé ára – összegért tölthető le. Az iOS-es fejlesztést az ötletgazda egy volt csoporttársa végzi Budapesten.

– magyarázta Tamás, aki szabadidejében, a munkája mellett foglalkozik az alkalmazás fejlesztésével, így hetente átlagosan körülbelül 10 órát tud ráfordítani. – Jó érzés köszönő e-maileket, hasznos javaslatokat és pozitív visszajelzéseket kapni – mondta a fiatalember.Habár Magyarország összes határátkelőjét tartalmazza az applikáció, a legnagyobb érdeklődés a szerbiai határátkelők felé irányul. A felhasználók közel fele Szerbiából, másik felük Magyarországról (40-40 százalék), a maradék pedig a környező országok mellett Németországból, Csehországból és Törökországból kerül ki.– Ha nem találkozom a menyasszonyommal, és nem járok át Szabadkára, soha az életben nem csinálom meg ezt az alkalmazást. Az esküvőnk Palicson lesz, és fontos, hogy a család és a vendégek a lehető legkevesebb várakozással tudják majd átlépni a határt – mondta a beszélgetés végén Tamás.Mi is kipróbáltuk az alkalmazást a régi, ma Röszke 2 névre hallgató átkelőhelyen, és jól vizsgázott. Magyarországról kifelé 0–15 percet jelzett, és valóban nem volt sor előttünk. Szerbia felől viszont hosszasan kígyóztak a kocsik. Ebben az irányban 16 járművet és akár 30 perces várakozást mutatott.