Táncosok találkoztak Ruzsán

– Próbálunk minden évben valami újat kitalálni, így a rendezvény napjára eső Péter-Pál napja alkalmából Arató Néptáncfesztivál lett az idei találkozóból – mondta a szombaton nyolcadik ruzsai néptáncfesztivált megszervező Homoki Csűrdöngölő Hagyományőrző Néptánc Egyesület elnöke, Kügler Eszter, aki hozzátette, a kezdeményezés jóval régebbi múltra tekinthet vissza mint hét év. – A cél kezdettől fogva az volt, hogy a környékbeli néptánccsoportok megmutathassák egymásnak tudásukat, és bemutatkozhassak egymásnak – tette hozzá Hajdúné Nagy Daniella, az egyesület gazdasági titkára.Míg egymás után futottak be a csoportok, néhány gyerek kézműves foglalkozással múlatta az időt. Itt találkoztunk az egyik legfiatalabb táncossal, a rendkívül bőbeszédű, hat és féléves Mihalecz Dominikkal, aki elárulta, eddig az öttömösi óvodába járt, de szeptembertől iskolás lesz. Amikor megkérdeztem tőlem, mióta táncol, azt válaszolta, már nagyon régóta, három éve. – Én is fel fogok lépni – jelentette ki büszkén. – Szeretem nagyon a népzenét, és az is tetszik, hogy mindig ritmusra jár a lábam – mondta, amikor a zene és a tánc kapcsolatát elemeztük.Odakint, a Tömörkény téren, a Móra Ferenc Művelődési ház szabadtéri színpadán egymás után végeztek a táncosok a színpadbejárással. Míg a sorukra vártak, néhányan jót kortyoltak egy üveg hideg sörből. – Egy kicsit kell néha inni, attól jobb lesz az ember mozgása. Egy fröccs, vagy sör rendben van, de tudni kell hol a határ, mert előfordult már, hogy túltöltekeztünk. Ezt szerencsére csak mi tudtuk, a közönség nem – mesélte az egyik táncos.Az Üllési Fonó Néptáncegyüttes utánpótlása, a Cibere csoport vett részt a fesztiválon. A 14-15 éves fiatalokat néhány felnőtt is elkísért, mint mondták, hogy erősítsék őket. Ábrahám Karolának már az édesanyja is táncolt a Fonóban, az alapító tagok egyike. – Nálunk Üllésen a faluba vagy focista leszel, vagy néptáncos, a maradék meg zenész – viccelődött Wurzinger Imre.Az előadásban közreműködött a szegedi Hatetudnád Tánccsoport, a Délikert Napsugár Táncegyüttes, a Bácsfeketehegyi Táncegyüttes, a Mórahalom Néptánc Egyesület, a makói Maros Néptáncegyüttes Möttykettő csapata, az Üllési Fonó Néptáncegyüttes és a vendéglátó ruzsai Csűrdöngölő Néptáncegyüttes. Az esten a Kender Zenekar muzsikált.