Táncosokat keresnek a szegedi Titanicra

Most azonban lehetőség adódik az alkotócsapat tagjává válni, felszállni a Titanicra a Dóm téren, ugyanis castingot hirdet a szegedi szabadtéri. Táncost és énekes-táncost is keresnek, az sem akadály, ha pályakezdő valaki. 18–35 év közötti férfiak és nők jelentkezését várják, akik kortárstánc- és streetdance-tudással is rendelkeznek. Március 10-ig lehet jelentkezni, az önéletrajzokat a titanic.szesza@gmail.com e-mail-címre várják. Maga a meghallgatás március 23-án, illetve 24-én lesz, az érintetteket értesítik.



A táncos jelentkezőktől egy egyperces improvizatív vagy koreografált bemutatkozást, és a castingvezető által prezentált koreográfia betanulását és visszamutatását várják. Az énekes-táncosoknak bizonyítaniuk kell énektudásukat egy választott dallal, és táncolniuk is kell majd.



Fontos, hogy olyan embereket várnak, akik részt tudnak venni a szegedi és a budapesti próbákon június 24-től július 24-ig és július 25-től augusztus 8-ig, valamint az összes előadáson és esőnapon is.