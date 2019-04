Tanulmányi verseny SNI-s diákoknak

Minden tantermet látványosan berendeztek a verseny tematikájának megfelelően. Fotó: Kuklis István

Sajátos nevelési igényű gyerekeknek rendeztek megyei tanulmányi versenyt szerdán Szegeden, a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Intézetben. Ez az egyetlen olyan verseny, amelyen az érintett a fiatalok összemérhetik tudásukat. Míg a hagyományos iskolákba járók számtalan verseny közül válogathatnak, az SNI-s gyerekek számára a Komplex Tanulmányi Verseny az egyedüli lehetőség, hogy megmutathassák: ők is képesek szép eredményeket elérni.A megye négy gyógypedagógiai intézetéből, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Makóról és Szentesről érkeztek négyfős csapatok az interaktív versenyre, amelynek különlegessége az volt, hogy a feladatok megoldása közben belehelyezkedhettek a különböző szerepekbe. Ugyanis minden termet úgy rendeztek be, hogy az illeszkedjen a verseny témaköréhez. Az 1848-as forradalom és szabadságharcdal kapcsolatos tudásukról például egy ágyú szomszédságában adtak számot, életvitelből pedig vasúti menetrendet kellett értelmezniük egy közlekedési táblákkal és kerékpárokkal dekorált teremben.– Minden feladatnak az a lényege, hogy megmutassák, hogyan tudnak összedolgozni, illetve mit tudnak a irodalom, nyelvtan, történelem, földrajz, életvitel és természetismeret tárgyakból – mondta el Halászné Mándoki Anikó igazgató. – A verseny igazi célja azonban az élményszerzés, és az, hogy bebizonyítsuk ezeknek a gyerekeknek, hogy ők is érhetnek el ugyanolyan tanulmányi sikereket, mint a hagyományos iskolákba járó diákok.