Tanulni játszva is lehet - Fel sem tűnik a gyerekeknek, hogy áttanulják a délutánt

Imádták a gyerekek az okos- és kreatív foglalkozásokat. Fotó: Frank Yvette

A Somogyi-könyvtárban szerdán kiskamaszok angol szókincsüket bővítették, áramkörök működésével ismerkedtek, és még matekoztak is. Azt hinnénk, ez szenvedés a nyári szün­időben, de mosolygós ar­cokra bukkantunk. A könyvtár munkatársai egy pályázat során olyan elektronikai eszközöket tudtak vásárolni, amelyek segítségével a gyerekek játékosan fejleszthetik készségeiket – hiszen az elektronika nem ellensége az oktatásnak. Kisebb asztaloknál párosával dugták össze fejüket az iPadek felett.– Azért más ez a fajta foglal­kozás, mert nem a tabletet fogják, hanem alkotnak a két ke­­zükkel. Összekötik a valós világot a virtuálissal – magyarázta Piri Ildikó, a Somogyi igazgatóhelyettese.Valószínűleg mindenkinek ismerősek a színes lapos formák, amelyek segítségével ki kellett rakni egy-egy alakot ma­­tematikaórán. Ez a térlátást fejlesztette. Esetünkben az iPad mutat egy fekete mintát, például egy mókust. Ezt kellett kirakni a színes kockákból a kütyü előtt, amit érzékelt a kamerája. Ha elakadtunk, felvillant a képernyőn egy szín, ami segített a haladásban.– Azt tapasztaltuk, hogy imádják a gyerekek. Ezért ősztől is várjuk iskolák jelentkezését ilyen foglalkozásra. Minden cso­­port máshogy találja fel ma­­gát, egyénien oldják meg a feladatot – magyarázza Ildikó, miközben az egyik asztalnál épp áramköröket működtettek, a másiknál pedig angoloztak. Utóbbi nagyon érdekes, hiszen a szókincset fejleszti, játszani kell a gép ellen. Egy képet mu­­tat, mondjuk egy hintázó lánnyal. Nekünk pedig lapokra írt betűket kell a gép előtt az asztalra tenni, hogy kirakjuk az adott szót.Kakuszi Bettina és Tóth Sára alkotott egy csapatot. A lányoknak az angol tetszett a legjobban, pedig az iskolában néha unják az órákat. A rajzprogramot is kipróbálták, ott előtte lefotózták magukat, majd a gép érzékelte a papírt az asztalon, és kivetítette az ábrázoláshoz szükséges vonalakat. Eközben egy másik csapat 3D nyomtatással foglalkozott. Megtudták, hogy házat is lehet építeni így, de hasznos az orvostudományban is a készülék. Persze sokan felvetették, jó lenne csokit is nyomtatni.