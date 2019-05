Tápai Péter: Európa jövője a tét vasárnap

Sorsdöntő lesz a vasárnap, Európa jövője a tét, ezért fontos, hogy minél többen elmenjenek szavazni, és minél többen a Fidesz–KDNP listájára voksoljanak – hangsúlyozta Tápai Péter, a Fidesz szegedi szervezetének alelnöke.



Pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a párt tájékoztató kampányba kezdett a napokban, arra hívják fel az állampolgárok figyelmét, hogy Botka László és Soros György lebontaná a kerítést a határon, és Ujhelyi István is azt nyilatkozta, hogy itt az ideje a hidegvágónak. Hozzátette, Botka László miniszterelnök-jelöltsége során nyilatkozta azt, hogy minden erővel azon lesznek, hogy a kerítés lebontható legyen. Rámutatott: a szocialisták azért szeretnék betelepíteni a migránsokat, hogy saját szavazótábort alakítsanak ki belőlük.



Szóba került még az eseményen Solymos László lemondása is alpolgármesteri címéről. Tápai Péter a Sóhajok hídja előtt állva kiemelte, most a sóhajok a városházáról jönnek, hisz a szocialisták egyik jelentős embere távozott, jól látszik ebből, hogy egyre többen hagyják el a süllyedő hajót. Hozzátette: először Mózes Ervin vonult gyorsan nyugdíjba, most Solymos László követte, sőt a héten Nagy Sándor is átült a Momentum soraiba, ezért azt várják, hogy a következő távozó Botka László legyen. Az alelnök szerint többen úgy érzik, hogy a Gyulai Járásbíróságon kedvezőtlenül alakul a per a parkolóbérlet-botrány kapcsán, ezért mondanak le.