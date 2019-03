Tarján városrészben is fontos a családpolitika: jobb életkörülmények közé kerülnek a panelben élők is

Tavaly októberben kezdték el Belső-Tarján fejlesztését, Kothencz János önkormányzati képviselő is bízik abban, jobb életkörülmények között élhetnek majd az itt lakók. Fotó: Kuklis István

A kormány új családpolitikai akcióterve a paneles övezetekben élőket is segítheti. Fotó: Török János

– A magyar kormány célja, hogy a családalapítás előtt álló fiatalok olyan támogatásokat kapjanak az otthonteremtéshez, a gyermekneveléshez, amelyek segítik őket abban, hogy igent tudjanak mondani a gyermekvállalásra. Választókerületemben, Tarjánban rengeteg család él, több bölcsőde, óvoda és iskola van itt, amelyek maximális csoport- és osztálylétszámokkal működnek. Nagy részük uniós forrásból már vagy megújult, vagy folyamatban van a korszerűsítése – mondta lapunknak Kothencz János önkormányzati képviselő. A belső-tarjáni városrészben ötven évvel ezelőtt, 1968-ban készültek el az első lakások, a város egyik legrégibb lakótelepe ez, eljárt felette az idő. A Zöld Város program keretében megújulnak a parkok és a játszóterek, parkolók épülnek, szebb környezetben és jobb életfeltételek között lakhatnak majd itt az emberek. Ráadásul – tette hozzá az önkormányzati képviselő – a kormány azon dolgozik, hogy minél jobb feltételeket teremtsen a gyermekvállaláshoz, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetéséhez.Kothencz szerint Magyarország bizonyította, hogy a családpolitika terén kimagaslót alkotott, tekintettel a családtámogatási rendszer rugalmasságára, kiszámíthatóságára és értékállóságára. Kiemelte, jelenleg Európában Magyarország fordítja GDP-arányosan a legtöbbet a családtámogatásokra, amit az európai közvélemény is elismer. Az édesanyákat támogatja több rendelkezés is: a gyed extra, a diplomás gyed, amely már a gyermek kétéves koráig jár a szülőnek. A családokat segíti a frissházasok adókedvezménye, valamint a családi adókedvezmény kiterjesztése és mértékének növelése. Idén januártól 40 ezerre emelkedett a kétgyermekesek családi adókedvezménye. – Ne feledkezzünk meg az ingyenes tankönyvekről, amelyek nagy segítségek a szülőknek, itt, a környezetemben sok hátrányos helyzetű család él, nekik ez sokat jelent. Ide sorolnám az Erzsébet-táborokat is, több tarjáni gyermek ennek köszönhetően volt életében először nyaralni – magyarázta az önkormányzati képviselő.Az új családvédelmi programot Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében február elején jelentette be.– A nemrégiben kihirdetett, 7 pontos családvédelmi akcióterv egyik legnagyobb előnye, hogy a csok mellé kapható kedvezményes hitel július 1-jétől már használt lakásokra is felvehető lesz. Panellakásokat is vehetnek a családok, azt gondolom, így még nőhet a lakótelepeken élők száma, és a falusi csoknak köszönhetően a kistelepülések lélekszámának csökkenése is megállhat – magyarázta Kothencz János.