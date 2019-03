Társasjátékok Szegedről - a nagy árvíz évfordulójára

Az Árral szemben egy kooperatív játék, melynek célja Szeged megmentése. A város nevezetességei és ikonikus helyei szerepelnek a játéktáblán a dómtól a Laposig, melyeket zsákpakolással, vödrös vízmeregetéssel lehet védeni az ártól. Mindeközben pedig civileket is kell menteni. Az eseménykártyák az árvíz különböző következményeivel nehezítik a játékosok dolgát, akik ha a kérdéskártyákra helyesen válaszolnak, segítséget kaphatnak az árvízi védekezéshez.A játékot egyelőre csak prezentációban mutatták be, május végétől azonban bárki számára elérhető lesz. Egy másik, Szegedhez köthető kártyajátékot azonban már tegnap kézbe vehettek az érdeklődők. A Szeded című játék gyakorlatilag a népszerű Dobble szegedi változata, mely során a város nevezetességei és jelképei közül kell azt az egyet megtalálni, mely az asztalra helyezett kártyán is szerepel.A játékokat egyrészt a Motiváció Műhely csapatának, tanodásainak szánják a készítők, másrészt közösségépítő programokon fogják használni.