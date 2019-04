Tavaly 1025-ször kellett beavatkozniuk: nem csak oltanak a szegedi tűzoltók

Baleseteknél is segíteniük kellett a tűzoltóknak az oltásban és a műszaki mentésben.

Archív fotó: Török János

A pénteki városi közgyűlésen számol be a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tavalyi évéről Galiba Gábor parancsnok. A nyilvános jelentésből kiderül, hogy a tűzoltók munkája jóval több annál, hogy tüzet oltanak. Sok műszaki mentéshez hívták őket, amibe a baleseteken át a szén-monoxid-mérgezések is tartoznak. A három legnagyobb figyelmet okozó esetből azonban kettő tűz volt, ráadásul nem sokkal egymás után történtek.Az első 2018. április 14-én történt. Akkor a szegedi Madách Imre Általános Iskola tornaterme gyulladt ki. A tűzoltókat hajnali fél ötkor a járókelők értesítették, hogy füstöt, tüzet látnak a belvárosban. Az égő tornateremhez több mint 30 tűzoltó érkezett Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Kistelekről, Makóról és Ruzsáról. Végül a tornaterem ugyan leégett, de az iskolát és a többi szomszédos épületet is sikerült megóvni.A másik komoly tűzre két hetet sem kellett várni. Április 26-án Szeged-Baktón, az 53. utcában egy telken gyulladt ki az összehordott hulladék. A tűz egy faházra is átterjedt. A szegedi és a ruzsai hivatásos tűzoltók hat vízsugárral oltották a lángokat. Az már az oltáskor kiderült, hogy a tüzet a telek tulajdonosa okozta, aki évek óta gyűjtögette a szemetet az udvaron.Június 4-én pedig egy légi baleset történt a Szegedi Repülőtéren. Egy francia girokopter landolás után, már gurulás közben borult fel. A pilóta könnyű sérüléseket szenvedett.Galiba Gábor jelentéséből az is kiderül, hogy a szegedi tűzoltóknak összesen 1431 esetük volt tavaly, amiből 756 műszaki mentés volt, a többi pedig tűzeset. Ezek közül egyébként 1025-ször kellett ténylegesen beavatkozni. Volt 221 téves riasztás is, és 5 szándékosan megtévesztő telefonhívás. Érdekes adat, hogy a műszaki mentések 12 százaléka viharkárok, 18 százaléka pedig közlekedési balesetek miatt történt.Fontos megemlíteni azt is, hogy tavaly 15 kéménytűz volt Szegeden. 26 szén-monoxid- mérgezés is történt. Utóbbi annak ellenére, hogy a katasztrófavédelem szinte hetente ad ki valamilyen ismeretterjesztő anyagot ezek megelőzésére. Galiba Gábor jelentésében is szerepelnek ezek. A parancsnok leírta, hogy a bajok leggyakrabban azért történnek, mert a nyílt égésterű gázkészülékek légellátása nem megfelelő. Ehhez járulhat hozzá például a nyílászárók cseréje, ugyanis a modern műanyag ajtók és ablakok gyakorlatilag nem engedik át a levegőt.