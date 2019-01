Tavaly év végén szűnt volna meg, ezért van olyan orvos, aki már most sem ad - 1 évig még kötelező a papírrecept

– Igazából ez a probléma eddig is fennállt. Heti rendszerességgel fordul elő, hogy recept nélkül szeretnének a hozzátartozók gyógyszert kiváltani

Év végéig még kérik a vényt vagy a felírási igazolást a szegedi Kígyó Gyógyszertárban is.

Fotó: Frank Yvette

– Bár külön értesítést valóban nem kaptunk erről, azért lehetett tudni a módosításról. A szabályok nem ismerete pedig nem mentesít senkit

Január elsejével eredetileg megszűnt volna a nyomtatott vény, az e-recept bevezetésének ugyanis éppen az volt a célja, hogy kiváltsa a papíralapú gyógyszerfelírást. Csakhogy tavaly év végén módosították a jogszabályt, így 2019-ben még kötelező felírási igazolást vagy receptet is a beteg kezébe adni.A Népszava arról számolt be, hogy sok orvos nem értesült időben a karácsony előtti változásról, és idén már csak virtuálisan írják fel a gyógyszereket betegeiknek. Ez pedig gondot okoz azok esetében, akik helyett családtagjaik mennek a patikába.Vagyis ha a háziorvos egy súlyos, otthon fekvő betegnek úgy ír fel gyógyszert, hogy erről nem ad ki papírt, azt a családtagok nem tudják hazavinni neki.– mondta el Gyurisné Török Éva, a szegedi Kígyó Gyógyszertár vezetője, aki éppen ezért nem tapasztalja, hogy az év végi jogszabályváltozás miatt maradnának többen ellátatlanul. Hozzátette: nem is lenne jó, ha bármiféle hivatalos igazolás nélkül kiadhatók lehetnének a gyógyszerek, hiszen a patikus akkor nem tudná ellenőrizni, valóban annak a betegnek viszik-e, akinek azt az orvos felírta. – Hogy ezt a problémát 2019. december 31. után hogyan hidalják majd át, azt nem tudom. Valószínűleg meghatalmazást kell majd írnia a betegnek – jegyezte meg.Szilárd András, a Háziorvosok Csongrád Megyei Egyesületének elnöke szintén nem érzi problémának, hogy a munkájukat érintő jogszabályváltozásra mindössze öt munkanapnyi idejük volt felkészülni.– fogalmazott. Az egészre egyébként azért volt szükség, mert egyHogy Csongrád megyében hány ilyen orvos lehet, azt Szilárd András nem tudta megmondani, de úgy fogalmazott, nem lehetnek túl sokan.Becslések szerint a terápiára szorulók negyede, ötöde helyett a hozzátartozók vagy a szomszédjuk megy a patikába. Hogy ők milyen igazolásokkal vehetik át a csak az e-térben felírt pirulákat, az a mai napig nincs egyértelműen szabályozva. A mostani, egyedi esetek erre világítanak rá. Hogy megyénkben az elmúlt napokban hányan jártak úgy, hogy a háziorvosok tájékozatlansága miatt nem tudtak gyógyszert kiváltani, arról nincs statisztika. Szakemberek azt javasolják, a betegek vagy hozzátartozóik minden esetben kérjenek felírási igazolást a háziorvostól, akkor is, ha arról az orvos megfeledkezne.