Tavasztól őszig, de végre megnyit a büfé és vele a vécé is az újszegedi Ligetben

Egyelőre zárva a kapuk a Ligetben a szabadtéri színpad környékén, de a héten már kinyit a büfé és a vécé is. Fotó: Frank Yvette

Június elején már hírt adtunk arról lapunkban, hogy továbbra sincs vécé és büfé az újszegedi Erzsébet-ligetben, ebből az előbbi a nagyobb probléma, ami a parkot körülvevő bokrokban is meglátszik. A hónap elején lapunk kérdésére a városvezetés azt nyilatkozta, hogy a mellékhelyiségeket az újszegedi szabadtéri színpad működtetője, vagyis a Szegedi Szabadtéri Játékok üzemelteti majd. Arról viszont elfelejtettek beszámolni, hogy erre a feladatra a társaság csak a június 21-ei közgyűlésen kaphat jogot, így esélyük sem volt arra, hogy a korábban említett időpontban, vagyis az idei Szabadtéri Játékok kezdetével megnyissák a büfét és a hozzá tartozó vécét. A Délmagyarországnak a társaság azt nyilatkozta, hogy a június 21-ei ülés döntése értelmében ők lettek az üzemeltetők, így folyamatosan arra törekszenek, hogy ennek értelmében minél hamarabb tudjanak működni ezek a helyiségek. Legkésőbb a héten már megnyílnak, ezzel együtt pedig a próbák is elkezdődnek az újszegedi játszóhelyen.Az önkormányzat pályázat útján kereste a szabadtéri színpadhoz és környékéhez tartozó büfé, kerthelyiség és mosdó működtetőjét, akivel tizenöt évre szóló szerződést kötöttek. A kiírásra azok jelentkezhettek, akik jelenleg is jogszerűen vendéglátói tevékenységet végeznek az országban, a tavalyi nettó árbevételük meghaladta a 20 millió forintot, valamint három lezárt üzleti évre visszamenőleg a mérleg szerinti eredményük legalább két évben pozitív volt. Hideg- vagy melegkonyhás is lehet a büfé, minden évben május 1. és szeptember 30. között köteles nyitva tartani a bérlő, de lehetősége van akár március 1-jétől október 31-ig is erre. Egyébként reggel 8 órától este 8 óráig állnak majd a bérlők a vásárlók rendelkezésére, ha tovább tartanak nyitva, a mosdót is addig kell üzemeltetni, aminek a használata nem köthető fogyasztáshoz.