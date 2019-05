Tekertek, és turmix lett belőle

Gyereknappal egybekötött egészségnapot szerveztek az ásotthalmi Tölgyfa Óvodában. Óvodában. Május utolsó péntekén a gyermekek szülőkkel együtt érkeztek az oviba, ahol közösen vehettek részt ügyességi és sportversenyeken. A legnagyobb sikert a turmixoló bicikli aratta. A kerékpárra szerelt turmixgépbe az általuk választott gyümölcsöket rakták a gyerekek, majd a bringára pattanva letekerték a maguk italát, melyet aztán örömmel fogyasztottak el. Az egészségnapra a település bölcsiseit is meghívták, szüleikkel és gondozóikkal együtt. A rendezvény célja az egészségtudatosság fejlesztése: egy pályázat keretében mozgásfejlesztő eszközöket is nyertek. Ezeket is kipróbálhatták a családi napon, a későbbiekben pedig az épülő óvoda új tornaszobájában használják majd.