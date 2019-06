Tele volt sikerrel a kortárs balett 31. évada

Két premier áll mögöttük. Októberben az olasz Enrico Morelli koreográfiája debütált Szegeden, az Orfeusz és Euridiké. Februárban Juronics Tamás Credo című táncdrámáját mutatták be. Hét további darab futott repertoáron. Szegeden 27 alkalommal láthatta ezeket a közönség, a fővárosban pedig 30 előadást kínáltak, amelyeket összesen több mint 20 ezren láttak. Magyarországon megismerhették őket Keszthelyen, Pécsett, Százhalombattán és Győrben is. Ami a határon túlt illeti, jártak Szatmárnémetiben, Belgrádban, Nagyváradon és Tarnówban is. Két díjban is részesültek: Takács Zsófia lett az az évad legjobb kortárs-modern női táncművésze, Szigyártó Szandra pedig az Imre Zoltán-díjat vehette át.



A 2019/2020-as egy mesés évad lesz, kicsiknek és nagyoknak is. Novemberben a Hamupipőke című mesebalettet adja elő a társulat, ezt követi a felnőtt mese 2020 februárjában: a Coppélia. Mindkettőt Juronics Tamás koreografálja.