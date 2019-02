Telefontöltő van, normális csavar viszont nem jutott a Ligetbe: balesetveszélyes lett az újszegedi skate-park - fotók

Egyre több az elégedetlen városlakó az újszegedi liget felújítása kapcsán. Nemrégiben megírtuk, hogy a gépek felhordják a sarat az utakra és a járdákra, a futókör egyenetlen szélességű és a virágpalánták, cserjék is szétfagytak, egyik olvasónk azonban újabb hibát észlelt.A több mint 989 millió forintos beruházás keretében az országos hírű újszegedi skate-park is megújul. A munkák már befejeződtek, ottjártunkkor épp a faleveleket takarították a placcról, bár a csavarok pótlása hasznosabb lett volna.– 2012 óta rendszeresen használom a pályát, nagy örömömre szolgált, hogy felújították a teljes burkolatát. Ugyanakkor az elemek visszahelyezése során nem ügyeltek a funkcionalitásra. A pálya eredetileg egy téglalap oldalai mentén volt elhelyezve, így a visszafordító ívek, gyorsítók tökéletesen egy vonalban voltak, és a pálya zökkenőmentesen használható volt. Sajnos ez most nem sikerült, nemcsak el vannak fordulva egymáshoz képest az elemek, de több közülük majd egy méter távolságra el is van csúsztatva. Jelenlegi állapotában hiába cserélték ki a borítást, és újították fel a szerkezetet, egyszerűen használhatatlan a skate-park – panaszolja olvasónk, Repáruk József.Az egyik ívet sikerült a talajjal összeillesztenie a szakembereknek, a másiknál ez már nem sikerült. A csavarok mérete is kétségbeejtő, a bútorokat szokás ekkorával összerakni, nem a kültéri, szinte folyamatos terhelés alatt lévő eszközöket. Sőt, van, ahol már a csavar sincs meg, simán felemelhető a burkolat. A fiatal szerint balesetveszélyes a pálya, pláne a rollereseknek, pedig elmondása szerint az ország egyik legjobb parkja volt ez, ő hét éve jár ki BMX kerékpárjával. Egyetlen pozitivitás szerinte, hogy végre megfelelő világítást kapott a tér, korábban halványan világító kandeláberek adtak csak fényt. Szintén elektronikai előrelépés, hogy mobiltöltő-állomást is kihelyeztek, viszont gyenge minősége miatt már most hullanak a csavarok a bódéból, és kopik a pihenőpad festése.A probléma kapcsán kerestük a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.-t. Kérdésünkre Lévai Ferenc kommunikációs szakértő elmondta, a kivitelezés még nem zárult le, a liget ezen részén is a végső munkálatok zajlanak. – Reméljük, hogy a teljesen elkészült skate-park és a liget egésze is a sportolni, mozogni vágyó szegedieknek okoz majd örömöt, és megfelelő helyszín lesz a kikapcsolódásra, hiszen ez a beruházás célja – tette hozzá.