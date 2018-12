Télen megduplázódik a lakástüzek száma

A karácsonyfa és adventi koszorú okozta lakástüzek száma évről évre csökken, mégis minden évben előfordul, hogy ezek miatt az ünnepek alatt válik lakhatatlanná egy-egy otthon. A tűzesetek megelőzhetők, ha betartunk néhány fontos szabályt, amelyre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hívta fel a figyelmet.



Az adventi koszorúkat mindig fémtálcán kell tárolni, a könnyen éghető anyagoktól távol. Fontos, hogy a meggyújtott gyertyákat soha ne hagyjuk őrizetlenül. A fák díszítésnél bevizsgált égősort használjunk, néhány száz forintos spórolás később többmilliós kárt okozhat.



A fűtési szezonban a tüzelő- és fűtőberendezésekre is nagy hangsúlyt kell fektetni. A berendezéseket még a fűtési szezon kezdete előtt érdemes ellenőriztetni, meghibásodás esetén pedig csakis szakemberrel javíttassunk. Ahol indokolt, ott szereljünk fel füst- vagy szén-monoxid-érzékelőt a család biztonságáért.



Ünnepek idején gyakoriak a konyhai balesetek és tűzesetek is. Az étolaj háromszáz Celsius-fok felett már meggyulladhat, az ilyen tüzeket viszont szigorúan tilos vízzel eloltani. Ha valaki megpróbálná, az nemcsak az egész konyháját, hanem önmagát is komoly veszélybe sodorná, hiszen ha az égő étolaj vízzel keveredik, egy több méter magasságú tűzgömb keletkezik. Ilyen esetben egy fedővel kell lefedni a serpenyőt és el kell zárni a tűzhelyet.



A kisebb tüzeket magunktól is megpróbálhatjuk eloltani, amennyiben azonban az meghaladja a képességeinket, haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltókat a 112-es telefonszámon, majd be kell zárni a tűz által érintett helyiséget.