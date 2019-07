Teljes káosz uralkodik a Szentháromság utcában

Egy hónappal ezelőtt adtunk hírt lapunkban arról, hogy mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül indult meg a be­­ruházás a Szentháromság ut­­cában, ahol azóta is teljes ká­­osz uralkodik az útburkolat cse­­réje miatt. Folyamatos a forgalomkorlátozás, amit szintén nem jeleztek sem az ott élők, sem az autóbusz-vezetők, sem az arra közlekedők számára, jobb esetben ilyenkor egyébként elterelik másik útvonalra a forgalmat, ám a városvezetés itt nem foglalkozott ezzel.Az autóbuszok alig férnek el a gépek és a felmart burkolat miatt, ráadásul egyik napról a másikra az buszmegállókat is áthelyezték a munkák miatt néhány méterrel odébb, ezt szintén nem közölték előre. Ál­talában a menetrendváltozásról a közgyűlés bizottságai is döntenek, ez most vélhetően a sürgősség miatt maradt el. Ennek következménye pedig az lett, hogy az egyik busz a régi megállóban várta utasait, míg a másik az ideiglenesen kijelölt helyen állt meg, az utasok pedig azt sem tudták, merre induljanak. Fel- és leszállni sem egyszerű, mert vagy a felbontott járdán próbálkozik az utas, vagy a mostani munkák előtt nem sokkal átadott megújított virágágyásokon gázol át.Folyamatosan érkeznek la­­punkhoz panaszok az útfelújításról, legutóbb Hrancsár Joachimtól kaptunk egy képet arról, hogy milyen nehézkes feljutni a SPAR üzlet parkolójába, olvasónk szerint a magas padkát lökésgátló-tesztelőnek szánták. A járdán közlekedő gya­­logosokat így még jobban megóvták, a gépjárművek lengéscsillapítóit már kevésbé, mert ugyan teljesen le kell lassítani az autót a feljutáshoz, de a rázkódást még így sem lehet kiküszöbölni.A lakók már június elején be­­sokalltak a fejlesztéstől, akkor egyik olvasónk arra panaszkodott, hogy még a házuk falai is beleremegnek, elviselhetetlen a zaj, mindemellett pedig a vé­­dett fák, valamint a tavaly ké­­szült zöld sáv miatt is aggódnak az alsóvárosiak. Nem is csoda, hiszen a parkosított sáv úttest felőli oldalán újra felszedik a padkát, és keskenyítik a földterületeket.A munkálatok egyébként a hónap végéig tartanak majd, a kivitelezést a Colas Zrt. végzi.