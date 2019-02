Tényleg nincs még kész a Retek utcai járda - Maximális kötbérrel terhelte a szegedi önkormányzat a kivitelezőt

„Tarjánban azonban ez meghiúsult, a kivitelező érdekkörébe tartozó okokból. A munkálatok szerződéses határidőn túli, jelentős csúszása miatt a megrendelő önkormányzat a maximális kötbérrel terhelte meg a kivitelezőt, emellett kötelezte, hogy a kezelésébe került munkaterületeket takarítsa és karbantartsa mindaddig, amíg azok az önkormányzathoz vissza nem kerülnek, a beruházás zárásával"

Az olvasónk által jelzett járdaszakasz most. Idén itt is befejezik a felújítást. Fotó: Karnok Csaba

„Ahol megcsinálták a járdát, ott nagyon szép lett. A környéket is patentul összetakarították. Ezért volt furcsa, hogy kimaradt ez a járdaszakasz, és ez a felbontott rész is úgy áll már egy ideje. Munkásokat régóta nem láttunk" – írta a szegedi Retek utcában lakó olvasónk, a szerkesztőségnek elküldött két fotó mellé.Megkérdeztük a szegedi önkormányzatot a félbemaradt járdáról, elküldtük a képeket is. A polgármesteri hivatal azt válaszolta, a fotókon látható járdaszakaszok a lakótelepi út- és járdarekonstrukció keretében fognak megújulni. Ez a munka érinti Tarján, Odessza és Makkosház–Vértó útjait, járdáit. A két utóbbi helyszínen a felújítás időben, tavaly december végéig befejeződött.– olvasható a város válaszában.A munka folytatódik idén, többek között a Retek és Kemes utca sarkán lévő munkaterületet is idén bontották fel és építik át. Több helyszínen bontani fogják a régi aszfalt kopóréteget, ahol kell, a betonalapot is, majd megépítik az újat. Akadálymentesített, süllyesztett szegélyű járdacsatlakozások is készülnek. A befejezést a második negyedév közepére tervezik.