Terrorizmus finanszírozása miatt indult per egy kurd házaspár ellen Szegeden

Az előkészítő ülés



Az előkészítő ülés tartására az új büntetőeljárási törvény ad lehetőséget, ami július 1-jén lépett hatályba. Az előkészítő ülésen a vádat képviselő ügyész ismerteti a vád lényegét, valamint a bizonyítékokat. A vádlott erre több dolgot tehet, nem ismeri el a vádat, részben ismeri el a vádat, és ezekben az esetekben tárgyalás megtartását kéri. A vádlott ugyanakkor a váddal egyező beismerő vallomást is tehet és lemondhat a tárgyaláshoz való jogáról. Ez utóbbi esetén az ügyész javaslatot tehet a büntetésre. Ha ezt elfogadja a vádlott, akkor meg is születhet az ítélet, ami jogerős, és az eljárás véget is ér.

Március óta van letartóztatásban az a kurd házaspár, akiket terrorizmus finanszírozásával vádolnak. A Szegedi Törvényszék hétfőn tartott előkészítő ülést az ügyben, ahol az ügyész az enyhítő körülmények alkalmazásával két év börtönbüntetést kiszabását kérte. A terrorizmus finanszírozása egyébként öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az ügyészség azt is kérte, hogy a vádlottak a büntetés felének letöltése után feltételesen szabadulhassanak. Erre viszont csak akkor lett volna lehetőség, ha a vádlottak és védőik elfogadják az ügyészi álláspontot és beismerik bűnösségüket. Ezt azonban nem tették meg, a férfi vallomást sem tett. Ezért az ügyük jövő márciusban, már rendes bírósági eljárásban folytatódik, éppen akkor, amikor akár szabadlábra is kerülhettek volna.A vádirat szerint a férfi 2009-ben csatlakozott Törökországban a Kurd Munkáspárt nevű szervezethez. Náluk, Irakban katonai kiképzést kapott és 2010. és 2014. között fegyveres szolgálatot is teljesített, de harcokban nem vett részt. Az iraki hegyekben ruhát és élelmet szállított a Törökországban harcoló és a harcokból visszatérő egységeknek. Később, 2014-ben Szíriába helyezték, ahol egy Kobani környéki laktanya raktárban ugyancsak logisztikai feladatokat kapott. Az iráni születésű, de kurd nemzetiségű nőt 2010-ben kereste meg és szervezte be a Kurd Munkáspárt, és menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol ő is katonai kiképzésben részesült, de a férfihez hasonlóan, nem harcolt, csak a katonák ellátásában segített. 2014-ben áthelyezték Szíriába, oda ahol a férfi is állomásozott.Ott ismerkedtek meg, és egymásba szerettek. 2015 augusztusában döntöttek úgy, hogy nem szolgálnak tovább, szeretnének új életet kezdeni és összeházasodni. Még abban a hónapban elszöktek, és Irakba mentek, ahol 2016-ban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével Európa felé indultak. Végül a tompai tranzitzónában menedékjogi kérelmet terjesztettek elő.A Kurd Munkáspárt a nemzetközi szerződések és egyezmények szerint terrorista szervezetnek minősül. A nő egyébként azt vallotta, hogy még 15 éves korában elrabolták. Elrablói halállal fenyegették és azzal, hogy eladják egy idősebb férfinek. Azután szökött meg, miután találkozott későbbi férjével. Irakban akartak új életet kezdeni, de kiderült, hogy Kurd Munkáspártnál is szolgáltak, ezért menekülniük kellett. Így indultak Európa felé.