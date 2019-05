Tessék engem elrabolni! - ifjúsági film színpadon

Fontosnak tartják a régi értékek megismertetését a mai gyerekekkel, hiszen nincs nemzeti tudatunk a múltunk megismerése nélkül.

A történet egy árvaházban nevelkedett kisfiúról szól, aki szülőkre vágyik. Ki is választja magának a megfelelőket, és rafinált tervet eszel ki. Egy házaspár ablakába levelet tesz, amelyben az áll: „Tessék engem elrabolni!". Ezzel persze kisebb felfordulást okoz, hiszen a házaspár is gyermekre vágyik. Ám mivel a levél névtelen, így előbb ki kell deríteni, ki is a titokzatos feladó. Végül azonban siker koronázza a szülőkeresést, Misit örökbe fogadják a történet végén.Hagyománnyá vált, hogy a Szegedi Pinceszínház minden évben egy régi magyar ifjúsági filmet adaptál színpadra. 2015-ben Csukás Istvánnal indult a sor, akinek Keménykalap és krumpliorr című regényéből készítettek előadást. Ezután következett Nógrádi Gábor Gyerekrablás a Palánk utcában című könyve, amelynek színpadi változatát még maga az író is megnézte.Az adaptációk szerzőpárosa mindig ugyanaz: a szövegkönyvet Janik László írta, a dalokat Varga Bálint szerezte. Fontosnak tartják a régi értékek megismertetését a mai gyerekekkel, hiszen nincs nemzeti tudatunk a múltunk megismerése nélkül. Ebből ők a régi ifjúsági filmek szegmensét ragadták meg.Még márciusban kezdték el keresni a 8 és 14 év közötti tehetséges színészpalántákat, most már kész a végleges szereposztás, túl vannak az olvasópróbán. Janik László igazgató, Kis Kata és Rácz László pedig a házaspár szerepét alakítja.A kis Misit a szegedieknek nem kell már bemutatni: ő nem más, mint a Valahol Európában Kuksija, Vajda Vince. A darabban helyet kapott még Büky Bea és Kálmán Zsófia is, s persze több gyerekszereplő. A zenés ifjúsági darabot június végén láthatja a közönség.