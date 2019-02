Timba sörényéből építik a fészküket a hollók és csókák a Szegedi Vadasparkban

Jónak tűnik - ismerkedik a holló a rackaszőr újrahasznosításának lehetőségeivel. Fotó: Endrédi Lajos

A fehér csókák már el is kezdték felhasználni a fehér oroszlán sörényét. Fotó: Endrédi Lajos

Gyakran hallható környezetvédelemmel foglalkozó szakemberektől, hogy úgy is csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat, ha csak közelből származó termékeket szerzünk be, akármire is legyen szükségünk. Így ugyanis nem kell a hosszú szállítással is terhelni a környezetünket. Ez a javaslat persze legföljebb a modern kor emberének új, másfél évszázada még teljesen természetes volt. Az állatoknak ma is az – bár a luxuskörülményeket ők sem vetik meg.A Szegedi Vadaspark csókáinak és hollóinak luxusához jelenleg egyik szomszédjuk, Timba, a fehér oroszlán sörénye járul hozzá. A rendkívül intelligens varjúfélék a tavasz közeledtével fészekrakásba kezdtek, és ehhez különleges bélelőanyagot kaptak: a fehér hím oroszlán és a vadaspark rackáinak levedlett szőrét. A hollópár és a fehér csókák egyből hozzá is láttak a nem mindennapi fészekalomnak való anyagok vizsgálatához.Mint Endrédi Lajostól, a vadaspark gyűjteményi részlegvezetőjétől megtudtuk, az állandó kíváncsiságukról ismert varjúfélék hamar rájöttek, milyen kényelmes fészket tudnak építeni belőlük – amihez már hozzá is kezdtek –, nem mellesleg közben el is foglalják magukat. Azt, hogy az igyekezetüknek lesz-e további eredménye is, csak tavasszal tudjuk meg – tette hozzá a szakember.