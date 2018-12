Tíz évet kapott a csongrádi baltás gyilkos

Gyilkosság miatt mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék az akkor 22 éves férfit, aki hat éve egy baltával végzett édesanyja korábbi élettársával Csongrádon. A férfiak 2011-ben ismerkedtek meg. Később a vádlott megengedte a férfinek, hogy a házában egy szobában lakjon. Kapcsolatuk azonban nem volt felhőtlen, mert a később megölt férfi folyamatosan ivott, és a lakhatási költségekbe sem szállt be. 2012-ig nem volt komolyabb vita köztük. Akkor azonban az egyik novemberi estén újra összevesztek. A ház tulajdonosa ismét elmondta, hogy ha nem fizet, a férfinek ki kell költöznie. Ezután az idősebb férfi a szobájába ment azzal a felkiáltással, hogy az az ő szobája, oda más nem mehet be. A vádlott kiment az udvarra fát vágni, mire a férfi utána ment és tovább veszekedtek. Végül a házban történt a tragédia, ahol a vádlott összesen tizennégyszer vágta fejbe a baltával áldozatát. Amikor a földre került, még akkor is kapott ütéseket. Olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.



A vádlott néhány nap múlva a holttestet fóliába tekerte, és a kertben elásta. Később ittasan többször is elmondta, hogy megölte a férfit, de nem hittek neki, mert „nagyot mondó embernek ismerték."



A megölt férfi hozzátartozói 2017. tavaszán jelentették az eltűnést. Akkor közigazgatási eljárás indult, amiben a gyilkost is meghallgatták. Ő elismerte tettét, és azt is elmondta, hogy hol ásta el a férfit. A most 28 éves férfit tíz év börtönbüntetésre ítélték, legkorábban a büntetés letöltésének kétharmada után szabadulhat. Az ítélet jogerős.