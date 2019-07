Több ezren étkeznek ingyen, de így se minden jogosult használja ki a finom ebéd lehetőségét

Lukács Lívia szerint megéri a szociális gyermekétkeztetés, hiszen nem kell főzni a nagy melegben, és anyagilag is jól járnak. FOTÓ: KARNOK CSABA

Szegeden öt helyen osztják

Hosszú a sor, de gyorsan haladnak: 15 perc alatt 30 adagot osztottak ki. FOTÓ: KARNOK CSABA

Több településen is bővült a jogosultak köre

Jár, de nem mennek érte

Százhúszezer család igényelte a nyári szünidei gyermekétkeztetést, a program keretében a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek napi egyszeri meleg ételt kaphatnak – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Fülöp Attila rámutatott, az idei költségvetésben a kormány 80 milliárd forintot fordít gyermekétkeztetésre, ez a 2010-es támogatás háromszorosa. Fontos tudni, hogy ez nem automatikus, a jogosult családoknak jelezniük kell igényüket a települések jegyzőinél. Az igénylésnek nincs határideje.Megnéztük, hogy a megyében mennyire népszerű a díjmentes étkezés. A jogszabály szerint az önkormányzatoknak lehetőségük van eldönteni, mikortól indítják el a programot, Szegeden hétfőtől, vagyis július elsejétől várják a diákokat. Eddig 315-en jelezték, hogy kihasználják a lehetőséget, de ez a szám változhat a folyamatos igénylés lehetősége miatt. Idén az Alsóvárosi Általános Iskolában, az Arany János Általános Iskolában, a Dózsa György Általános Iskolában, az Orczy István Általános Iskolában és a Weöres Sándor Általános Iskolában osztják az ebédet a megyeszékhelyen. Az Arany János Általános Iskolában negyed 12-től fél 1-ig lehet kikérni az ebédet mindennap, hosszú sorok kígyóznak, a legtöbben már nyitásra odamennek, hiszen így délre már biztosan asztalon az ebéd. 15 perc alatt 30 ebéd fogyott így el. – Azért választotta az önkormányzat a mi iskolánkat, mert könnyen megközelíthető bármivel, úgymond csomópont vagyunk, ráadásul az ebédlőnkbe szinte az utcáról be lehet jutni, nem kell átmenni az egész intézményen ahhoz, hogy megkapják az ételt. Ez nekünk sem jelent pluszterhet – nyilatkozta lapunknak Kissné Gera Ágnes Mária. Ebben az iskolában majdnem hetvenen kérték az ingyenes szünidei étkezést, többek közt Lukács Lívia családja is, ő két gyermeknek vitt ebédet, aznap csurgatott tojásleves, sárgaborsó-főzelék és fasírt volt, elmondása szerint ezt nagyon szeretik a gyerekek, de a halnak is örülnek, az is igazi kedvenc. Azt mondja, nagy segítség ez a családnak, hiszen a nagy melegben nem kell főzniük, ráadásul anyagilag is jelentős támogatás, minden évben kihasználják, szeretik a menzán dolgozó szakácsok főztjét.Szentesen a jogosult 222 főből 101-en élnek a támogatással, az önkormányzat hozzájárulása által még színvonalasabb ebédet kapnak. Az adagonkénti 342 forintos támogatást a városvezetés 247 forinttal egészítette ki saját forrásból, így 1 millió 72 ezer 721 forintot fordítanak a gyermekétkeztetésre. Csongrádon 60 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek biztosítanak ingyenes szünidei étkezést nyáron, emellett pedig azok is ingyen ebédelhetnek a hétköznapokon, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, de nem halmozottan hátrányos helyzetűek. Az önkormányzat saját költségvetése terhére napi 342 forint/adag/gyermek támogatást nyújt, ez további 52 diákot érint. Algyőn is hasonlóan járnak el, Molnár Áron polgármester lapunkat arról tájékoztatta, hogy éves szinten több millió forintot költ az önkormányzat a gyermekek étkeztetésére a tanszünetekben, ahogy Csongrádon, úgy községükben is a hátrányos helyzetűek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapó családok is jogosultak a napi egyszeri ingyenes étkezésre. Hozzátette, a kormánytól kapott támogatás azonban minden településen változik, mert az önkormányzati adóbevételtől függ, mivel Algyőn magas a bevétel, így több forrást kell erre a célra elkülöníteniük a költségvetésből. Bordányban is bővítették a kört, eredetileg 29 gyermeknek járna ingyenebéd, ebből 21-en veszik igénybe, míg önkormányzati forrásból 39 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőnek van lehetősége a vakáció alatt ingyen étkezni, közülük 23-an kérték.Ruzsa 463 ezer 968 forintot kapott a kormánytól, amit további 16 ezer 280 forinttal egészítettek ki, viszont a jogosult 33 gyermekből csupán 16 kérte az ételt. Zákányszéken is hasonló a helyzet, a központi finanszírozást csak minimálisan kellett kiegészíteniük, ez abból is adódik, hogy az önkormányzat a saját fenntartású intézményén, az óvodai konyhán keresztül látja el a feladatot. Itt a 23 jogosultból 11 diák ebédel. Mórahalmon 24, míg Zsombón 7 tanulónak jár ingyenebéd, az utóbbi helyszínen ketten nem kérték, mindkét helyen forráskiegészítés nélkül zajlik a program. Makón 295 gyermek jogosult, a felmérések szerint hetente 130-140 fő viszi el ételhordóban az ebédet.