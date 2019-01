Több milliárd forintos mínuszt dolgozott le a szegedi klinika

Feszes gazdálkodással többmilliárdos mínuszt hozott be a szegedi egyetemi klinika - mondta a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kancellárja az M1 aktuális csatornán pénteken.



Fendler Judit megjegyezte: tizenkét év után most először sikerült megszüntetni a ráfizetéseket. Felidézte: 2007-ben a szegedi városi kórházat beolvasztották az egyetembe, közben a klinika finanszírozása "elveszett", ettől kezdve az SZTE vállalta magára költségeket. A klinika 2016-ban mért 3,5 milliárd forintos mínuszát sikerült kétmilliárdra csökkenteni tavaly, 2019-ben pedig nulláról indulnak - fűzte hozzá. Hangsúlyozta: mindezt úgy érték el, hogy közben nem drágult a betegellátás az intézményben, sőt a többi egyetemi klinikáknál olcsóbban látják el ezt a feladatot Szegeden. A kancellár arról is beszélt, hogy a közeljövőben 20 milliárd forintos fejlesztés indul a Szegedi Tudományegyetemen egészségügyi szolgáltatásaik fejlesztésére és az oktatási infrastruktúra korszerűsítésére.