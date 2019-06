Több mint 200 színjátszócsoport találkozik Szegeden

Szeged. Országszerte és a határokon túl is összegyűlnek a gyerekek színjátszócsoportokba. Közel harminc éve viszont lehetőségük van részt venni egy háromlépcsős rendszerű találkozón. Előadhatják saját produkciójuk, megnézhetik mit készítettek mások. Véleményt cserélhetnek és szakmai támogatást kaphatnak szakértő zsűri által, de nem csak ők, hanem a kísérőik, csoportvezetőik is.



Kaposi László, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke elmondta, idén 28. alkalommal hirdették meg a Weöres Sándor Színjátszó Találkozót. A megyei, fővárosi kerületi találkozókra márciusban és áprilisban került sor, a regionálisra viszont májusban. A hagyományokhoz híven a programsorozat megyei bemutatóiról a legjobb előadásokat hívták meg a regionális találkozóra. Ezt hat városban – Budapesten, Balassagyarmaton, Dombóváron, Keszthelyen, Kisvárdán és Szarvason – rendezték meg.



Ennek a sornak záróeseménye az országos fesztivál, amit idén ismét Szegeden tartanak most hétvégén a Szent-Györgyi Albert Agórában. A város utoljára 2014-ben adott otthont a fesztiválnak. Az idei találkozóra egyébként közel 200 csoport jelentkezett, ez 4000 gyermeket jelent. Mindig meghívnak határon túli csoportokat is, így idén a 20 hazai mellett felvidéki, erdélyi, muravidéki és vajdasági gyerekek is érkeznek.



Fontos: nincs sorrend, díjak. Csak szakmai beszélgetések, és visszajelzések a diákzsűritől, vagyis a Szegedi Nemzeti Színház Bázis csoportjának tagjaitól. Persze Pass Andera, drámaíró és Perényi Balázs drámatanér-rendező is elmondja majd a véleményét. Egész hétvégén övék az Agóra, Szegedről a Jerney János Általános Iskola képviselteti magát két előadással.