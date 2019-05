Több mint 22 tonna papírt gyűjtöttek a Rókusiban

Testnevelésóra: erőnléti edzésen a felsősök. Fotó: Kovács András

– És hol marad az esélyegyenlőség? – kérdezte tőlem a Rókusi Általános Iskola udvarán papírgyűjtés közben több mint egy évtizede Lakatosné Pék Klára osztályfőnök. Kicsit bele is pirultam, sikerült ugyanis közel 30 kilogramm Délmagyarországot kipakolni az Astra csomagtartójából, valamennyi aznapi szám volt. Hocz Pál nyomdavezető úrnak elég volt annyit mondani, papírgyűjtés van az iskolában – gyorsan kisegítette a nyomtatás eleji példányokkal az utolsó pillanatban eszmélő apukát.A gyerekek azóta megnőttek, ám időről időre összegyűlik a kötegelt újságpapír. Legutóbb már éppen azon gondolkodtam, posztolom a Facebookon, hogy a körtöltésen belül, illetve azon nem sokkal kívül házhoz is szállítom, ha kell valakinek. Ugyanitt „jött velem szembe" a Rókusi suli hirdetése a papírgyűjtésről. Így aztán a múlt héten be is gurultam az iskolaudvarba, hozzájárulva az 5. e jó teljesítményéhez.– Köszönjük a szülőknek, gyerekeknek, kollégáknak! Az őszinél 4818 kilóval több, összesen 22 ezer 256 kilogramm papír gyűlt össze. 70-80 kilójával számolva ez mintegy 300 fa élete. Gratulálunk a 2. b-nek, 3. a-nak, 3. c-nek, 8. e-nek, 5. e-nek, 7. b-nek és minden osztálynak, amelyik 1000 kiló felett vagy akörül gyűjtött – írták a Facebookon.