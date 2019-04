Több mint 50 százalékos béremelkedés: nagyobb megbecsülésben részesülnek a tanárok

Árva László szerint a pedagógusok megbecsülésének egyik jelzője jövedelmük alakulása.

Fotó: Török János

A kormány komoly hangsúlyt helyez a minőségi oktatásra, amely a pedagógusoktól függ. Ennek megfelelően nagyra becsülik a munkájukat, és törekvésük, hogy biztosítsák az erkölcsi és az anyagi elismerésüket – jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője a Pedagógusok Szakszervezetével történő stratégiai megállapodás aláírása után. Kiderült, július elsejétől újabb nyolcszázalékos béremeléssel számolhatnak a pedagógusok hazánkban.Az óvónők, tanítók és tanárok megbecsüléséről kérdeztük Árva Lászlót, a Nemzeti Pedagógusi Kar megyei elnökét. Azt mondja, a pedagógusok megbecsülésének egyik jelzője jövedelmük alakulása.– Ebben kétségtelenül nagy előrelépést jelentett a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetése 2013-ban. Ezzel a kormány a pedagógusilletményeket elválasztotta az általános közalkalmazotti bértáblától, ami mindenképpen a pedagógushivatás presztízsének emelését szolgálta. Ezt erősítették azok az intézkedések is, amelyek a pedagógus szakokra jelentkező hallgatókat támogatják. A társadalom megbecsülésének a bérezésen túl természetesen más egyéb összetevői is vannak. A szakmailag igényes, hiteles és lelkiismeretes tanári munka kivívja a társadalom megbecsülését – emelte ki.A hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója szerint azoknál a pedagógusoknál, akik – élve az előmeneteli rendszer által nyújtott lehetőséggel – minősítési eljárásban vesznek vagy vettek részt, és magasabb fokozatot szereznek, a béremelkedés jelentős.– 2013-tól több lépcsőben jelentős, összességében átlagosan több mint ötvenszázalékos béremelést valósított meg a kormány az oktatásügyben, de azoknál még jelentősebb, akik minősítésben vettek részt. Jelentősen nőttek egyes pótlékok is, például az osztályfőnöki pótlék. A személyi jövedelemadó csökkenése is ezt a kedvező folyamatot erősítette. Ugyanakkor a garantált bérminimum örvendetesen gyors emelkedését nem követte a pedagógus-bértábla alapjául szolgáló úgynevezett vetítési alap növekedése, amelynek következménye – főleg a pályakezdő, illetve a pályájuk elején járó pedagógusok esetében – a tanári fizetések versenyképességének csökkenése lehet. Ez azért sem lenne szerencsés, mert az elkövetkező években egyre több friss diplomás pedagógusra lesz szükség. A közelmúltban elhangzott nyilatkozatok szerint a tervek között szerepel az életpályamodell megújításával együtt a pedagógusbérek emelése, amellyel követni kívánják a más szektorokban megvalósuló bérnövekedést – részletezte Árva László.