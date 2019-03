Több mint 600 kilót fogytak már a versenyzők

A heti több edzés is fontos része az életmódváltó programnak. Fotó: Kuklis István

Januárban indult el a Nagy Fogyás Challenge, mely a korábbi szegedi fogyókúraverseny nagytestvéreként immár nemcsak a városban élőknek, hanem az ország minden területéről érkezőknek lehetőséget biztosít az életmódváltásra. Király Róbert főszervező elmondta, a megye több településéről, sőt a környező megyékből és Budapestről is van idén versenyzőjük.– Összesen 123-an kezdték el a programot, több mint 600 kilót adtak már le eddig. Sokan párban teljesítik a kihívást: vannak családtagok, szerelmesek és barátok is, akik egymást támogatva vágtak neki a fogyókúrának. A versenyhez havi 2 kilót kell mindenkinek fogynia, de van olyan vendégünk, aki már most 11 kiló mínusznál tart – mesélte.A Nagy Fogyás Challenge során a fitneszórák és étkezési tanácsadás mellett dietetikus, gasztroenterológus, gyógytornász és masszőr is segíti a résztvevők fogyását, illetve szakmai előadásokat is hallgathatnak. Az eredményhirdetést júniusban tartják, arra azonban, hogy ki lesz az igazi győztes, decemberig kell várni. A versenyzőknek ugyanis nemcsak havi két kilót kell leadniuk fél éven keresztül, hanem ezt követően az elért súlyt fél évig meg is kell tudni tartaniuk.– A pár hetes vagy hónapos programok után könnyű visszaesni korábbi életvitelünkbe. Egyévnyi munka viszont már erős nyomot hagy a testen – magyarázta Király Róbert.