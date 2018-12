Több mint kilencven mentést végeztek a tűzoltók a hétvégén Csongrád megyében

A tűzoltók péntek estétől vasárnap estig folyamatosan dolgoztak a károk felszámolásán. Egyik címről a másikra haladva végezték el a mentéseket. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően személyi sérülésről nem érkezett hír a katasztrófavédelem szegedi főügyeletére.

Pénteken este nyolc órakor érkezett meg az intenzív havazás Csongrád megye területére. Az első lakossági bejelentés késő este érkezett meg a szegedi főügyeletre, amelyet vasárnap estig további kilencven segélyhívás követett -. A tűzoltók, a legtöbb bejelentés Szeged területéről érkezett.Az esetek kilencven százalékábanriasztották az egységeket. A hó súlya alatt lehasadt ágak több esetben is megrongálták a parkoló autókat, veszélyeztették a járművek és a gyalogosok forgalmát is. Volt, ahol a távvezetékeken, több méteres magasságban lógtak a letört ágak, máshol pedig egy lakás ablakára tört egy nagy méretű faág.Vasárnap reggel egy baleset is történt, ahol tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Két személyautó ütközött Szentesen, a Jókai utcában. A város hivatásos egysége végezte el a műszaki mentést, a balesetben egy ember megsérült.