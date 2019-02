Több mint száz daganatos gyereket tanított már a zenére Az év embere: Seres Antal zeneszobákat szeretne a kórházakba

Seres Antal: Bármilyen betegséggel küzdő gyerekeket szívesen látnánk a zeneszobákban. Fotó: Kuklis István

Koncerteket szerveznek



Az alapítvány amellett, hogy alapítója heti rendszerességgel látogatja a Heim Pál Gyermekkórházban fekvő gyerekeket és gitározni tanítja őket, rendezvényeket is szervez. Több közös koncertet is adtak már Seres Antal gyógyulófélben lévő és egészséges tanítványai, Szekeres Adrienn adventi koncertjén is mindig fellépnek. De együttműködtek már Zoránnal, Presser Gáborral, Dés Lászlóval és a Magna Cum Laude zenekarral is – ezek az események az alapítvány jó hírét viszik és tevékenységét népszerűsítik.