Több százan űzték a telet a Szent István téren - Galéria

Délelőtt 9 óra óta nyüzsgött a Szent István tér, ahol idén már ötödik alkalommal rendezték meg a Szegedi Télbúcsúztatót. Forgott a körhinta, ment a póni lovagoltatás, a lufi hajtogatás, a népi játékok, az álarckészítés és az óriás építőjáték sem maradhatott el, miközben a szülők mintegy ötven kézműves portékájából válogathattak.Például Apjokné Bognár Mariann evőeszköz dizájner egyedi készítésű kanalaiból, villáiból és bögréiből is beszerezhettek néhányat a családok, a Makóról érkezett kézműves 2014 óta foglalkozik ezek gyártásával. – 8-10 éve az interneten bukkantam rá, egyből szöget ütött a fejembe, kinyomoztam és leteszteltem a technikáját, majd ezt követően létrehoztam a Kanáltündér márkát. Speciális modellező anyaggal, égetéssel készülnek az eszközök a gyerekeknek valótól egészen a felnőttekig egyedi mintával, névvel ellátva. A tavasz közeledtével sokan a virágos és állatos díszítésűeket viszik, de volt már, hogy a konyha stílusához igazítva készítettem el egy egész szettet, illetve Zsolnay tányérokhoz is gyártottam már villákat – részletezte.A hagyományőrző, de szórakoztató programokat felvonultató eseményen délelőtt például a Grimm-Busz együttes mókázott a gyerkőcökkel, akik ezt követően fánkevő tudásukat mérhették össze több körben. Az első kört Jáger Máté Iván nyerte, aki azt mondja, neki ez a verseny tetszett legjobban a szombati eseményen, hiszen nagyon szereti a fánkot, az anyukája által készített csörögefánk a kedvence, amit mindig az apukája által előállított házi baracklekvárral eszik. Nagyszüleivel, kisöccsével és édesanyjával érkezett a térre, ahol az ingyenes toronylátogatást is kihasználták, szerinte jól be lehet onnan látni a várost, bár ő nem szereti annyira a magasságot.A folytatásban délután a Csiga Duó és Pasenkó Bohóc interaktív műsora szórakoztatta a kicsiket, ezt követően megérkeztek a drugovi busók, akik sokac táncot lejtettek a téren a Bánát Szerb Néptánccsoport zenészei kíséretében. Este fél hattól a Dugonics téren folytatódott a program a Kender Zenekar és a Délikert Napsugár Táncegyüttes közreműködésével, innen indult a busókkal közös farsangi felvonulás vissza a Szent István térre, a sort a kiszebáb vezette, amit 18 órakor elégettek, ezzel zárult a télűzés Szegeden. Az elmúlt hét során a szegediek minden olyan negatívumot ráírhattak cetlik segítségével a bábra, amitől idén szerettek volna megszabadulni, köztük volt a pénztelenség, a betegség, a magány és a szomorúság is.