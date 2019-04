Több százezren használták a Csongrád megyei határátkelőket a hosszú hétvégén

Több mint 392 ezer utazó használta a hosszú hétvégén a Csongrád megyei határátkelőhelyeket, akik csaknem 110 ezer járművel lépték át az országhatárt.



A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a szerb és a román társszervekkel együttműködve az átkelőhelyeket teljes kapacitáson működtette. Több alkalommal plusz sávokat nyitottak a dinamikusan megnövekedett forgalom kezelésére, emiatt nem volt szükség terelésre.



A megnövekedett forgalom oka, hogy a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások Húsvét alkalmával szabadságra indultak. A legkritikusabb időszak kilépő irányba Nagypéntek volt. Azt követően mindkét irányban azonos nagyságú volt a forgalom, majd vasárnap és Húsvét hétfőn már a belépő utasok száma nőtt meg.



Egy átlagos napon 10-12 ezer utas veszi igénybe a Röszke- és a Csanádpalota Autópálya-határátkelőhelyet is. Az ünnepi időszakban ez a szám akár 60 ezerre is nőhet.



A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a jövőben is a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével célszerű tájékozódni.