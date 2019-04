Tojást vadásztak a Vadasparkban - fotók

A legrégebbi és legkedveltebb hagyománya a Szegedi Vadasparknak a húsvéti tojásvadászat. Izgalmas játék, amely nem csak jutalommal kecsegtet, hanem új ismeretek megszerzését is kínálja, hiszen nemcsak lúdtojásokra lehet vadászni, hanem azokra felírt kérdésekre is választ kell találni a csokiajándékért. Így volt ez idén is, ahol kicsik és nagyok vadászták a tojásokat. A jó időnek köszönhetően nemcsak a legkisebbeknek volt remek napjuk.