Toronykőy Attila Mozart-ősbemutatót rendezett az Eiffel Műhelyházban

Toronykőy Attila az Operaház új játszóhelyén, az Eiffel Műhelyházban rendezett különleges Mozart-produkciót. Fotó: Frank Yvette

– 2016-ban lett volna a bemutató, de nem lettek kész a munkálatokkal a csarnokban. Ez egy 19. századi építmény, vonatszerelő üzemként funkcionált annak idején. Most egy modern, 21. századi operai bázisként üzemel. Egy gyártóhely ez tulajdonképpen, sok nagy próbateremmel, műhellyel és raktárral – mesélte Toronykőy Attila.Az operatöredékeket Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója és Németh Pál, a darab karmestere már 25 éve szerette volna színpadra állítani, most végre sikerült.– A történet nem annyira szövevényes, mint a Figaro házassága, de a zenei anyag annyira jó, hogy kár lett volna veszni hagyni – mesélte a rendező a Mozart-opera ősbemutatója kapcsán.Toronykőy Attila szerint az Eiffel Műhelyház akusztikája remek. A darabot olasz nyelven adták elő 350 ember előtt a Bánffy-teremben. Meg is hívták a csapatot Szentpétervárra októberben fellépni a darabbal. Az Operaház az előadást hat alkalommal játssza majd a 2019/2020-as évadban is. A szegedi operatársulat egykori magánénekese, Keszei Bori is szerepet kapott a produkcióban.