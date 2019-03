Toros tálak mérkőztek a Széchenyi téri fesztiválon - Fotók

Káposzta és a tészta

– Úgy ismernek, mint a rossz pénzt, ezért a szervezők már hajnali 5.30-kor zörögtek nálam, hogy felébresszenek. Mire kiértem a térre, Szilágyi Pista barátom már osztotta a fél disznót és az észt – közölte szombat délelőtt a jubileumi X. Toros Pálinkafesztivál állandó és örökös résztvevője, műsorvezetője és zsűritagja, Sági Szilárd, az ország gasztrokibice.A Széchenyi téren megrendezett fesztiválon szombaton tartották a hagyományos böllérversenyt, amelyre idén kilenc csapat nevezett. Az egyik faháznál házi pogácsával kínálták Ságit, aki egyet elfogadott. Több helyen kóstolóval kínálták az érdeklődőket, a legjobb hagymás vért többek szerint a sándorfalviak készítették, pálinkáért pedig az egyik párthoz jártak sokan. Senki nem maradt éhen, osztottak sült kolbászt, töltött káposztát, sült húst, pecsenyét, és még pörkölttel is kínálták az éhes nézelődőket. Vicces csapatnevekért nem kellett messzire menni: a Gépsonka, Hulladékos böllérek és a Fülétől a Farkáig elnevezésű böllérek is versengtek.A szervező Tisza Expo faházában már kora délután gyülekeztek a hatalmas, díszes, roskadásig megpakolt toros fatálak. A zsűri két tagja, Kálmán József, a Hansági Ferenc Szakképző Iskola egyik alapítója és a közismert vendéglátós, Puskás László a szervezőkkel együtt lázasan keresték harmadik zsűritársukat, Sági Szilárdot, akinek nyoma veszett. Mire megkerült, minden csapat főztje befutott. A zsűri egy pörköltet dicsért nagyon, egy vastag, csontjával tálalt karajt viszont annál kevésbé. A döntéshozatal után természetesen pálinkával és fröccsel csapatta szét a zsűri a nehéz ételeket.Harmadik helyezett a Gépsonka nevű csapat lett, másodikként a tavalyi első, a Pick gyöngyszemei elnevezésű csapat toros tálja végzett, a legfinomabbnak pedig a Hulladékos böllérek főztjét ítélte a zsűri, így ők vehették át az első helyért járó díjat a színpadon.A vasárnap sem múlt el főzés nélkül, a Széchenyi tér egyik oldalán káposztás fogások, a másikon tésztaételek készültek. A fesztivál az ország tésztája versenysorozat helyszíne volt, amelyen vendéglátóipari tanulók mérkőztek meg. A Krúdy-Sokk fiatal versenyzői spenóttal színesített tésztába pulykaragut töltöttek, velük szemben Bihacsy Lászlóéknál, aki a szabadtűzi sütés-főzés mestere, a Haspárti Team nevű csapat standján kapros, tárkonyos, csomboros, tejfölös habarásos lucskos káposzta készült székelyesen a hagyományos töltött káposzta mellett. De ez még semmi, mert itt jön a csavar, amikor elkészült az étel, ki is rántották a szármát. A Pick gyöngyszemei is kitettek magukért. Függ István szalámimester sorolta, az asszonyok pedig mutatták: nyírségi paradicsomos, hagyományos szegedi és erdélyi káposzta mellett erdei gombás raguval sűrített csülkös káposzta is készült.