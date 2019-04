Törött pohárral szúrta nyakon a vendéget - folytatták a nagyéri gyilkossági kísérlet perét

Nem sokkal később utánament új ismerőse is, amikor a férfi a falhoz csapta a poharat, ami eltört, de a letört talpa a kezében maradt. Ekkor minden előzmény és figyelmeztetés nélkül egy hirtelen mozdulattal nyakon szúrta vele a férfit, aki azonnal vérezni kezdett, egy nagyjából 15 centiméteres sérülése lett. A támadót végül a többi vendég fékezte meg, de még így is el tudott menni a kocsmából. Attól nagyjából kétszáz méterre kapták el a rendőrök.

A nagyéri körzeti orvost hallgatták meg tanúként abban a perben, amelyik gyilkossági kísérlet miatt indult egy férfi ellen, aki az egyik helyi kocsma előtt nyakon szúrta egy törött pohárral az egyik vendéget még 2017-ben. A bíróság arra volt kíváncsi, a doktor ismeri-e a támadót, de gyorsan kiderült, hogy még nem is látta.A csütörtöki tárgyaláson meghallgattak volna még egy igazságügyi orvos szakértőt is, de ő más elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, ezért ítéletet sem hirdettek. Ez a május 23-i tárgyaláson várható.A férfi a vád szerint 2017. március 29-én ült be az egyik nagyéri presszóba, ahol italozni kezdett. A presszóban összeismerkedett az egyik vendéggel, akivel közösen ittak tovább, meg is hívták egymást egy-egy italra. Este 10 óra körül már részegek lehettek, és a vádlott kiment a kocsma elé cigarettázni, ahová magával vitt egy talpas üvegpoharat is.A gyilkossági kísérlettel vádolt férfi korábban azt vallotta, hogy bár Szegeden él, de Nagyéren vett magának egy házat. Akkor azért ment a presszóba, hogy megismerkedjen a helyiekkel. Több vendéget is meghívott sörre és féldecikre. Azt állította, hogy ő 4 üveg sört és 2 féldecit ivott meg. Egyébként tagadta, hogy elkövette volna a bűncselekményt. A korábban meghallhatott tanúk állításait is próbálta megcáfolni, azt mondta, hogy mivel nem helybeli, a nagyériek összefogtak ellene.