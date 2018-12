Tovább épül a szegedi Szilícium-völgy

„Én kicsit türelmetlenebb vagyok"

A járműves központban nemcsak ipari jellegű kutatások lesznek, fontos szerepet kap a műszaki oktatás fejlesztésében, például a 2019-ben induló villamosmérnök képzésben is. És lehet, hogy a hallgatóknak a gyakorlati napokon nem is kell utazniuk: a már működő két kollégiumi épület mellett újabb kettő felújítását is tervezik.



– Ez több szempontból is észszerű. Egyrészt a diákok nagyon szeretnek itt lakni, ez az egyetem egyik legnépszerűbb kollégiuma, másrészt a betelepülő cégek is szívesen veszik, ha fiatalokkal teli diákszállók vannak a szomszédjukban – mondja Szabó Gábor.

Még június végén, Szabó Gábor rektori mandátumának utolsó napján tették le az ELI lézeres kutatóközpont mellé tervezet tudományos parkban a Járműipari Kompetencia Központ alapkövét, és kötött az egyetem stratégiai megállapodást az Audival és a Mollal. Utóbbi az SZTE rendelkezésére bocsátott egy speciális motorfékpadot, amellyel a belső égésű motorokat, azok károsanyag-kibocsátását tudják vizsgálni.– Nyár végére befejeződött a próbaüzem, ma már élesben mérnek a kollégák, és még az idén elindul egy komolyabb munka is a Mol megrendelésére – mondta az SZTE tudományos és innovációs rektori megbízottjaként tevékenykedő volt rektor, hozzátéve, hamarosan megérkezik az üzemanyag, amit mérni kell.Fiatal és szép jövő előtt álló fotóakusztikus csapat dolgozik itt, akik az Audinak is fejlesztettek már. A központnak egy olyan épület ad majd helyet, amely a labor- és irodaterek mellett nyolc, egyenként 6×24 méteres hajóból áll. Ezekbe akár egy csuklós busz is be tud majd állni.Mindezt a helyszínen, a volt orosz laktanya területén tudtuk meg, ahol a sikeres közbeszerzési eljárás után megkezdte a bontást a munkát elnyert cég.– Van, aki szerint nincs csúszás. Én kicsit türelmetlenebb vagyok, de ez azért van, mert már 2010-ben megfogalmaztuk az első anyagot a lézerközpont mellett felépítendő tudományos parkról – mondta Szabó Gábor. Mivel az ELI az Unió strukturális alapjából kapta a finanszírozást, elvárás volt a gazdasági megtérülés is. Azt már mindenki a kezdetekben látta, hogy maga a lézeres beruházás kerítésen belül nem lesz megtérülő.– Ezért ajánlott fel száz hektárjából tízet az egyetem, hogy ott legyen az ELI, ami a tudományos parkkal lesz kerek. Ez utóbbihoz is szükség van a kormányzat támogatására – mondta. Megjegyezte, a munka akkor gyorsult fel, amikor Palkovics László lett a tudományos park kormánybiztosa.A gépek már dolgoznak a volt orosz laktanya területén, de nem bontanak le minden épületet. Az egyik legjobb állapotúból lesz az inkubátorház, amit természetesen csontvázig visszabontanak, majd több mint kétmilliárd forintból egy minden igényt kielégítő, különleges épületgépészettel felszerelt épület születik.Ez ad majd helyet egyebek mellett a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központnak, ami mögött egy nagy presztízsű brüsszeli pályázat áll. Ennél elvárás volt, hogy régi és új uniós tagállamok szervezetei fogjanak össze. Az SZTE egy német kutatóközponttal, az SZBK-val és a Semmelweis Egyetemmel közösen nyerte el a támogatást.– Közel 65 hektárnyi terület marad meg alapvetően üzleti célú hasznosításra. Ide termelő vállalatokat várunk, hosszú távon 5–8 ezer munkahely létrejöttével számolunk – mondta Szabó Gábor. Hangsúlyozta, sok múlik a betelepülő cégeken, de az biztos, hogy nem farmert fognak varrni, magasabb hozzáadott értékű munka kell a jövő szegedi Szilícium-völgyébe.Tény, nincs a láthatáron olyan nagy ipari partner, mint amilyen Győrben az Audi, Miskolcon a Bosch, Kecskeméten a Mercedes. Nálunk több kisebben kell gondolkodni.– Van egy Milánó melletti park, mi azt tekintjük mintának. Ott szinte kitiltották a nagyokat – mondta Szabó Gábor, kiemelve, hogy a kis- és középvállalkozásoknak ők is nagy szerepet szánnak. Ezekben azonban lehetnek és kellenek is olyanok, amelyeket volt hallgatóik alapítottak.A volt orosz laktanya területén nem csak a látható „dzsuva" okoz problémát: a talajszennyezések miatt már több mint 700 millió forintot költöttek kármentesítésre. – Fontos a látvány is – mondta Szabó Gábor, hozzátéve, bízik abban, ha kitakarítják a területet, könnyebben megjelenhet egy nagyobb „első fecske", ami igazán jót tenne a projektnek.