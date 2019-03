Tovább nő a bölcsődei férőhelyek száma

Ásotthalmon már tavaly szeptemberben megnyílt az új bölcsőde a minisztériumi támogatás által. Fotó: Török János

A kormány 2010-ben indított programjának eredményeként már sok ezerrel nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, hazánkban jelenleg mintegy 50 ezer kisgyermek nevelkedhet bölcsődében. A növekedést Csongrád megyében is tapasztalhattuk, tavaly szeptemberben például Ásotthalmon és Tiszaszigeten is megnyílt az új intézmény, míg Ruzsán jelenleg is tart az új bölcsőde építése. Az ötvenezres számot azonban a családtámogatási intézkedések keretében 2022-ig 70 ezerre bővítik országos szinten. Folyamatosan jelennek meg ennek kapcsán a pályázati kiírások. A legfrissebb belügyminisztériumi döntést a közelmúltban hozták nyilvánosságra, miszerint Csongrád megyében Mórahalom 56 millió, Zsombó pedig 35 millió 352 ezer forintból fejlesztheti bölcsődéjét.– Eredetileg harminc fő befogadására volt alkalmas az épület, azonban az előírások lehetővé tették, hogy tízzel több gyermek járhasson az intézménybe. A most elnyert forrásból – kibővítve több mint 1 millió 860 ezer forint önerővel – új csoportszobával bővül az ingatlan, valamint a tetőteret is beépítjük, ahol többek közt az új szoba eszközeit tárolják majd. Emellett kiszolgálóhelyiségeket is létrehozunk, elkészül a negyedik játszóudvar, bővül a napelemrendszer, és további parkolóhelyek is lesznek. A munka nyár végén kezdődhet meg, hiszen ekkor van a legkevesebb bölcsisünk, ugyanis a legtöbben óvodába mennek ekkor. A munkálatok végeztével ötvenkettőre nő a férőhelyek száma – osztotta meg a legfőbb részleteket lapunkkal Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere.A keret lehetőséget ad az önkormányzatnak kültéri és beltéri berendezések beszerzésére egyaránt, többek közt székeket, asztalokat, gyerekkanapékat, öltözőszekrényeket, fektetőket és fejlesztőeszközöket vásárolnak.