Tovább okosodik a szegedi társasház

Bár kívülről semmi sem látszik a társasházon, a benne élők már most is érzékelik az ´okosításnak´ köszönhető kedvező változásokat. Fotó: Török János

Budavári Ilona: Ismerik egymást a lakók, élénk a közösségi élet. Fotó: Török János

Homlokráncolás



Közösségi élet mindig is volt a Római körúti társasházban, ezt bizonyítja egyebek között, hogy 6 éve kemencét építettek. Kiderült, hogy amikor a kertre költenek, akkor néhány lakó kicsit ráncolja a homlokát, de a nyertes OTP-pályázat, az egységes IP-hálózat, illetve a közösségi terekben mindenki számára elérhető védett, szabad felhasználású wifi kisimította a redőket.

A ház közös képviselője Kelemen Béláné Budavári Ilona nyugdíjas könyvelő: harminc éve ő volt az első beköltöző, és hét éve vette át ezt a munkát a tennivalóiból ki sem látszó Kovács Zsolttól. Utóbbi két évtizede költözött oda, és először még „gyüttmöntnek" számított.– Zsolti idehozott egy idegent, megijeszteni a társasházat – emlékszik vissza a váltásra Ilona, hozzátéve, a lakók azt mondták, vállalja el a közös képviselőséget, ha már úgyis ő csinálta évek óta a könyvelést.A pályázásban a „felbujtó és a végrehajtó" Zsolt volt. – Már tavaly is láttam az OTP kiírását, de nem volt rá időm, idén nem találkoztam vele, így célirányosan rákerestem március elején – mondja. Szólt erről a közös képviselőnek, aki azzal a lendülettel ezt el is felejtette, ő pedig beadta a pályázatot.Miután online kellett kitölteni, szerinte ez viszonylag egyszerű volt. Kiderült, mind a négy lehetséges kategóriában beadták, de csak a jubileumiban nyert a ház. A végeredményt és a sikert mégis Ilona tudta meg először: mint közös képviselőt őt értesítették az OTP-től. – Június 30. volt a beadási határidő, július végén kaptam az első telefont, és meg is hívtak az augusztusi budapesti ünnepélyes díjátadóra – emlékszik vissza Ilona. November végéig lehetett elkölteni az egymilliót, és el is kellett számolni. Ez már meg is történt – a kötelező 200 ezer forintos önrészen túl még 170 ezret költöttek, így 1 millió 370 ezer forintnál állt meg a végszámla.A közös területek wifilefedettségére pályáztak, a házban ugyanis nagyon élénk a közösségi élet: az udvaron nyáron sütögetnek, kártyáznak, beszélgetnek a valóban otthonosra kialakított „hátsó fertályon". Érthető, ha időnként szerettek volna ránézni az okostelefonjukra – ezt most már bármikor megtehetik a jó wifilefedettségnek köszönhetően. – Bármire lehetett pályázni, ami a közösségi tevékenységet támogatja, és ez nekünk nagyon kapóra jött – mondják, hozzátéve, egészen praktikus előnyei is vannak a rendszernek. A ház különböző pontjain 8 kamera figyel, a lakók az okostelefonjukról bármelyik képét meg tudják nézni élőben. Ez a biztonságérzet mellett akkor is praktikus, ha ismerős érkezését várják, mivel így látják, amikor az beparkol az autójával a ház elé. A ház közös internet-előfizetésének 4 ezer forintos havidíja a 16 lakásra és a 2 üzletre elosztva igazán nem sok.A közösségi élet, a szabadidős programok támogatása mellett a tervezett napelemrendszer ellenőrzésére is alkalmas lesz a kiépített intranetes hálózat. Ez nemcsak a társasház biztonsági rendszerét képező kamerarendszernek szolgál alapjául, hanem a jövőben kiépítendő videó-kaputelefonnak is. – Komplett hálózatot építettünk ki, amely elér a telek végén található kis házig, és felmegy a legfelső szintre, a tetőtérbe is – mondja Zsolt, akitől megtudjuk, a pályázati pénzen túl is sokat költöttek mostanában a házra, az udvarra is.