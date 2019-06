Továbbra is tart a tűzgyújtási tilalom

Három kategóriába sorolja be erdőtüzek szempontjából Ma­­gyarország megyéit a katasztrófavédelem – tudtuk meg a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. Molnár Krisztina elmondta, hogy Csongrád megye a közepesen veszélyeztetettek között van, azonban ennek ellenére to­vábbra is tart itt is a tűzgyújtási tilalom. A megyében egyébként az elmúlt egy hónapban nem volt komolyabb szabadtéri tűz. Az ország más részein azonban rosszabb a helyzet.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, hogy idén már több mint 7200 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Beszámolójából kiderül, hogy a szabadtéri tüzek egyharmada kerti zöldhulladék-égetés miatt alakult ki. Kerti zöldhulladékot egyébként csak ott szabad égetni, ahol ezt az önkormányzat kifejezetten erről szóló rendeletben engedélyezi.



A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok két­­száz méteres körzetében, ideértve a kijelölt tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gaz­égetést is.



A tűzgyújtási tilalomra vo­natkozó szabályok egyébként ta­­valy változtak meg, a rendszer sokkal rugalmasabb lett. A tűzgyújtási tilalommal érintett területet az új rendszerben naponta jelölik ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi­vatal (Nébih) erdészeti szakemberei és a katasztrófavédelem munkatársai, mérlegelve a vár­­ható időjárást, az erdei biomassza állapotát és a megelőző időszak tűzeseteit.



Az intézkedés célja, hogy az egyes területeken csak a feltétlenül indokolt időtartamra rendeljék el a tűzgyújtási tilalmat, emellett a korlátozás elrendelése és visszavonása gyorsabban kövesse az időjárás változásait. Azaz, ha a napokban esne valamennyi csapadék, Csongrád megyében vissza is vonhatnák a tűzgyújtási tilalmat.