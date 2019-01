Trendi a sport a kistelepüléseken is - Ingyenes edzések a megye több pontján

Manapság egyre népszerűbb posztolni közösségi oldalakon futóversenyeken, edzés közben készült képeinket. A szabadidősport népszerűsége töretlen. Ezt mi is tapasztaltuk, amikor a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség „Ezt válaszd!" programsorozatának egyik edzésén jártunk Szegeden. Főként nők érkeztek sporttáskával, ám meglepő módon inkább 30 felett volt az átlagéletkor Perneki Mihály saját testsúlyos edzésén.Rózsa Edit a kezdetektől jár, barátnői osztották meg a közösségi oldalon a lehetőséget, akkor még csak heti egy edzés volt Szegeden, a Hattyas soron. – Az is fontos volt, hogy jöhetett velem a kislányom is, ő is nagyon szerette. Ráadásul szombat délután tartották, ami ideális egy anyának – magyarázta Edit. Most már heti háromszor jár ezekre az edzésekre, emellett fut és más sportokat is űz. A 48 éves nő elárulta, ösztönzik egymást, figyelik, mennyit tud a másik. Mosolyogva mondta, örömmel látja, hogy jobban bírja az edzéseket, mint fiatalabb társai.Ilona 66 évével rangidős a szegedi edzőteremben, ő nem arra gyúr, hogy legtovább bírja, arra azonban igen, hogy minél jobb formában legyen.– Amióta nyugdíjas vagyok, sokat járok túrázni, biciklizni, ezért szükségem van állóképességre. Emellett jógázom, és egy másik tornára is beiratkoztam, heti ötször mozgok – mesélte Ilona. Azt is elmondta, nem érzi, hogy kitűnne társai közül, mindenki kedves vele, edzőjük, Perneki Mihály pedig kifejezetten figyel rá. A mozgás mellett a rendszerességet és a precizitást is biztosítja számára az „Ezt válaszd!", hiszen az edzésekre előre regisztrálni kell, és ha nem tud eljönni, le kell mondania, hogy más mehessen a helyére.Perneki Mihály edző Szegeden két helyen tart ilyen tréninget, egy Kossuth Lajos és egy Kálvária sugárúti edzőteremben, és úgy fogalmazott, minden korosztály megtalálható edzésein, 4-5 éves gyerekek, akik édesanyjukat kísérik, illetve a 40 felettiek is igen sokan vannak. – Igen kemény órákat tartok, mégis egyre többen jönnek, most is alig férünk a terembe – mutatja az edző, aki szerint a szabadidősport arról szól, hogy saját határait győzze le az ember.Süli András, a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke 2015-ben gondolta úgy, hogy a szabadidősportot űző szervezetek támogatása mellett olyan egyéni edzéslehetőséget biztosítanak, amely minden korosztály számára elérhető. Elsőként Hódmezővásárhelyen indult el a program, ahol egy olyan edzőre talált, akinek neve garancia volt a sikerre. Bagi Mátyás saját testsúlyos edzései telt házasak. – Itt egész napos megmozdulásokat is szerveztünk, megmozgattuk a várost. A sikeren felbuzdulva vittük tovább a többi megyei városba, és ma már a kistelepülések sem maradnak ki a sorból – magyarázta Süli András. A rendszeres egyórás, ingyenes fitneszprogramhoz Szeged mellett Makó és Csongrád is csatlakozott. A Fitt és Egészséges Nemzetért Tártkapus Programnak köszönhetően további helyszíneken mozoghatnak a sportolni vágyók. Sőt a Csongrád Megyei Önkormányzat támogatásával ma már kistelepüléseken – Apátfalván, Magyarcsanádon, Maroslelén, Pusztamérgesen, Ruzsán, Ásotthalmon, Zákányszéken, Forráskúton, Bordányban és Üllésen – is elérhető az edzésforma.