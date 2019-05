Trianoni békeszerződés orvosszemmel

Orvos, nem történész, most mégis történelmi összefoglalót írt. A trianoni békediktátum című kötet – amelyet péntek este mutattak be a Dóm Látogatóközpontban a Rákóczi Szövetség szervezésében – a feldarabolás okaira igyekszik választ adni. A kötetről Kohári Nándor történész beszélgetett a szerzővel.



– Tizenhat éves koromban került a kezembe egy Nagy-Magyarország-térkép. Akkor körülöttem Magyarkanizsán magyarul beszélt mindenki. Amikor pedig később Németországba kerültem, rengeteg szakirodalmat olvastam. Viszont egyik se adott választ. Nehezen találtam magyarázatot az általam feltett kérdésekre – mondta Dobó Attila.



Arra is kitértek, hogy 1920-tól napjainkig nyolcmillió magyar kényszerült vagy született kisebbségi létbe. A kötetben számos tálaló idézet és visszaemlékezés is található. Olyanok is, amelyeket eddig nem fordítottak le magyarra.