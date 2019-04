Troliévfordulóra készül a város

Szeged volt az első vidéki város, ahol – a metró kivételével – teljessé vált a közösségi közlekedés, 9 szovjet gyártmányú trolit állítottak szolgálatba. Ma már 40 trolibusz közlekedik naponta, melyek napi 50 ezer utast szállítanak.



A Szegedi Közlekedési Társaság az évforduló kapcsán a szegediek segítségét kéri.



– Azt kérjük a lakosságtól, ha vannak régebbi fotóik járműveinkről, akár a legrégebbiekről, akár a 80–90-es évekből, azt osszák meg velünk. Ezekből egy kiállítást tervezünk, amelyet az évfordulón és május 11-én, a közlekedési kultúra napján mutatnánk be – részletezte Majó-Petri Zoltán, a társaság ügyvezetője. A régi családi fotókat személyesen is leadhatják az Oroszlán utcai ügyfélszolgálaton, vagy digitalizálva e-mailben, a kapcsolat@szkt.hu e-mail-címre. Az április végi szülinapon nemzetközi konferenciát rendeznek, valamint új járműveket is forgalomba helyeznek.



– Az idén négy járművet állítunk üzembe, ezeket Csehországból vásároltuk, jelenleg felújítás alatt vannak. Az új flotta járműveit is bemutatjuk majd a nagy napon – tudatta Majó-Petri. A hónap végén díszeket is kapnak a járművek, a 40. születésnapon fellobogózzák a trolibuszokat.