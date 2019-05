Trónok harca-rajongók, figyelem: Hodor állt be a DJ pult mögé a hétvégén Szegeden

Fotó forrása: a Szegedi Egyetemi Napok facebook oldala

A Trónok harca-sorozat hozta meg a világhírt Kristian Nairnnek: azt viszont kevesebben tudják, hogy Hodor megformálója DJ-ként és producerként is aktív, a deep house nevű elektronikus műfajban "utazik".A hétvégén Szegeden is beállt a DJ pult mögé, a Szegedi Egyetemi Napokon Rave of Thrones című show-ján táncoltatta meg a fesztiválozókat. A fotók tanúsága szerint a szegedi szalámival már a fellépés előtt megismerkedett.A rajongók is dokumentálták Hodor buliját.Nem ez az egyetlen párhuzam egyébként a Trónok harca-univerzum és Szeged között:, akik részt vettek a népszerű sorozat forgatásán.