Trükkösen őrzi Szeged a kommunizmus emlékeit: Sallai Imre és Bokányi Dezső még itt kísért - Zsukov helyett Zsukov

Nehezen megy az elszakadás. Fotó: Frank Yvette

Kik voltak ők?

Aki szerint csaknem 30 évvel a rendszerváltás után a kommunista utcanevek már nem szúrják az emberek szemét, nagyot téved. Ugyan tényleg egyre kevesebb van belőlük, de néhány helyen a mai napig kísértenek. Ráadásul van olyan hely, ahol, ha meg is változtatják a nevet, olyat választanak helyette, amiből azért lehet következtetni az előzőre. Sajnos Szeged is ilyen.Nézzük azonban először azt, hogy miért kell megváltoztatni ezeket az utcaneveket, ha valakinek nem lenne egyértelmű. A jogalkotó 2012-ben próbálta megoldani a problémát, az érintett törvények módosításával, kimondva a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmát. Ennek megfelelően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szó szerint tartalmazza, hogy közterület vagy közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, továbbá olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Hasonló szabály lépett érvénybe az intézményekre és az egyesületekre, alapítványokra vonatkozóan is.A törvény pont ennyit ír elő, se többet, se kevesebbet. Szegeden is nekiveselkedtek az átnevezéseknek, de ez több helyen legalábbis különösen sikerült. Tápén például sikerült a Dobi Istvánról elnevezett utcát Dobó Istvánra átkeresztelni, pedig az egri várkapitánynak semmi köze a városrészhez. Viszont aki arra jár, simán gondolhatja, hogy akár az is járhatott az erről döntők fejében, hogy így nem felejtik az emberek a rossz emlékű Dobit.Még érdekesebb a Zsukov tér esete. Csak ez a Zsukov már nem az a Zsukov. Aki olvassa a tér nevét, az ne a szovjet marsallra, hanem Gennagyij Zsukov professzora, a Nemzetközi Űrtörvénykezési Hivatal elnökére gondoljon.Egyébként pedig ugyancsak probléma, hogy ha meg is változtatják az utcák neveit, a régi névtáblákat ugyan áthúzva, de továbbra is kint hagyták, hogy véletlenül se felejthesse el azokat az ember. Pedig a törvény szerint ez sem lenne kötelező, itt mégis így van. Így lehet találni még Szegeden Sallai Imre és Bokányi Dezső nevét viselő táblákat is.Dobi István magyar politikus, országgyűlési képviselő. 1948 és 1952 között Magyarország miniszterelnöke, 1952-től 1967-ig az Elnöki Tanács elnökeként Magyarország államfője. Ő volt az, aki a szovjetek bevonulását követően 1956. november 12-én kinevezte a Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt, amellyel mindvégig szorosan együttműködött.Georgij Konsztantyinovics Zsukov orosz-szovjet hivatásos katona, a Szovjetunió marsallja, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke, az SZKP KB tagja, honvédelmi miniszter. Zsukovnak mint honvédelmi miniszternek kulcsszerepe volt az 1956-os „magyarországi fasiszta lázadást" leverő Forgószél hadművelet kidolgozásában és vezetésében.Bokányi Dezső kőfaragó, író, újságíró, fordító, szóvivő, politikus, a Magyarországi Tanácsköztársaság időszakában munkaügyi és népjóléti népbiztos.