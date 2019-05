Tudatos vásárlásra ösztönöztek a Mars téren - fotók

A hulladékmentes vásárlásra hívta fel a figyelmet közel harminc zöld pólót vagy ruhát viselő lelkes környezetvédő szombat délelőtt a Mars téri piacon. A "Vásárolj hulladék nélkül flashmob"-hoz Budapest mellett további 14 település csatlakozott, köztük Szeged is. A résztvevők a termelőtől vásárolt termékeket nem zacskókba tették, hanem a magukkal hozott textiltáskákba, kosarakba. A felkészültebbek dobozokat is hoztak magukkal, az epret, gyümölcsöket például abba kérték.

A nemzetközi kezdeményezéshez textiltáskát is kaptak, ám volt olyan, aki saját maga varrt függönyből ilyen szatyrot. Céljuk egyrészt az volt, hogy felhívják a vásárlók és az árusok figyelmét arra, hogy csomagolás nélkül is lehet vásárolni és műanyag nélkül is van élet. Másrészt pedig, hogy olyan háztartást vezessenek, amelyben minimális a hulladék keletkezik.