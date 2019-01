Tudatosan szórakoztak az ágotás gyerekek

A szórakozóest minden alkalommal prevenciós program köré épül, amely legutóbb a diszkóbalesetekről és a biztonságos közlekedésről szólt.



Kothencz János, az ÁGOTA Alapítvány alapítója elmondta, hogy fontosnak tartják a gyermekek védelmét, és azt, hogy a tinédzserek tudatosan érezzék jól magukat, ha szórakozni mennek. A Szegedi Rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési munkatársai előadást tartottak a veszélyekről, elsősorban azokra az esetleges problémákra és veszélyekre hívták fel a figyelmet, amelyek őket is érhetik, ha nem vigyáznak magukra kellőképpen.



Az előadáson túl a résztvevők megnézhettek egy rövid videós szemléltetést is az elhangzottakról, ugyanakkor kipróbálhatták a részegszemüveget, nem utolsósorban pedig a totó kitöltése is kedvelt időtöltésnek bizonyult két tánc között.