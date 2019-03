Tudja, mennyi víz kell egy hamburger előállításához? Erről is szó volt a víz világnapján

Víz-világnapi programok a hétvégén

Vizet mindenkinek

– Honnan kapjuk a vizet? A Tiszából? – hangzott el a kérdés az Anna fürdő víz világnapi programján. Az iskolás csoportoknak Lakó Gábor, a Szegedi Sport és Fürdők fürdővezetője tartott érdekes előadást. A gyerekek tudták, nem a Tiszából, hanem artézi kutakból érkezik az ivóvíz. A Dózsa György Általános Iskola másodikos és hatodikos osztálya azt is megtudta, ahhoz, hogy egy darab hamburgert előállítsanak, 2400 liter víz szükséges. Az Anna fürdőben túrára is invitálták a látogatókat, a gyerekek benézhettek a színfalak mögé: a katamaránszerű pincében a fürdőt üzemeltető technikát tekinthették meg.A Szegedi Vízmű Zrt. a tavalyi nagy siker után idén is megnyitotta az egyik ivóvíztisztító telep kapuit, ahol szakemberek mutatták be az ivóvíztisztítás technikáját és a víztisztítás folyamatát. A Rókusvárosi 2. Számú Általános Iskola harmadikosai a nyers és a tisztított vizet is megkóstolták, Balázsnak a nyers víz ízlett jobban. A hagyományoknak megfelelően a Szent István téri víztornyot is kinyitották, ahol már reggel 8-kor sorban álltak a látogatók. Az idén 30 éves Szegedi Vadasparkban gyermekcsoportokat fogadtak pénteken, ahol többek között játékos formában bemutatták a víz körforgását iskolás és óvodás csoportoknak. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete is pénteken tartotta ünnepi rendezvényét. Kádár Mihály, az Ativizig műszaki igazgatóhelyettese a Földön lévő vízkészletek megóvására, a hátrányos helyzetű lakosok vízhiányproblémájának megoldására, valamint a szennyezett víz élőlényekre gyakorolt káros hatásainak következményeire hívta fel a figyelmet. A víz világnapjához, illetve a szegedi nagy árvíz 140. évfordulójához kapcsolódóan meghirdetett képzőművészeti és irodalmi pályázat eredményét is itt hirdették ki. A 260 pályaművet héttagú zsűri értékelte, 24 pályamunkát, ezzel együtt 30 alkotót díjaztak.Az „Öreg Hölgy", a Szent István téri műemlék víztorony egész hétvégén várja az érdeklődőket. A szegedi egyetem Környezettudományi és Műszaki Intézetének munkatársai a tudomány népszerűsítésére vállalkoznak érdekes kísérleteken keresztül. Nem kell előzetesen bejelentkezni, szombaton és vasárnap 10–17 óra között kedvezményes belépőjeggyel látogatható a víztorony. A Szegedi Vadaspark vasárnap is várja programokkal a látogatókat, ahol testközelből tanulmányozható az év kétéltűje, a foltos szalamandra. Mikroszkóp alatt csodálhatók meg hazánk apró víziállatkái, sőt, sok hasznos tanácsokat adnak az otthoni víztakarékosságról is.Elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű víz az agrárium számára. Az idei év ENSZ jelmondata, a „Vizet mindenkinek" mottó emlékeztet arra, hogy a víz kulcsfontosságú szerepet tölt be az élelmiszerbiztonság szempontjából, mely megköveteli a megfelelő vizet az állattenyésztés és a növénytermesztés kapcsán is. A kormány feladatának tekinti az öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, észszerű fejlesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét. Szándékuk, hogy eszköz- és anyagi erőforrásokkal támogassák a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési beruházásait, rekonstrukciós projektjeit.