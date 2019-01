Tudta? Európában egyedül Szegeden működik rendházban közösségi iroda

Fotók forrása: Door

A templom és a hozzá csatlakozó rendház.

Szegeden működő közösségi irodákról már- egyre népszerűbb a coworking iroda, hiszen nem kell saját helyet bérelnünk, ha arra nincs állandóan szükség, és nem kávézókba kell beülnünk tárgyalni, dolgozni. Az új munkastílust már 2015-ben népszerűsítették Szegeden,- azóta több ilyen iroda nyílt a városban. Az elsőt, ahogy a belinkelt cikkből kiderült, a, de van ilyen irodaésis - na meg a Mátyás téri ferences rendházban.figyelt fel, amely egy egész cikket szentelt a Mátyás téri kolostor rendhagyó kezdeményezésének.Azt írják, egész Európában egyedülálló a helyzet, ugyanis nincs még egy olyan rendház, amelyben coworking iroda működne - ráadásul itt a ferences szerzetesek mindemellett lakják is a kolostort. A Forbes összeállításában még csak a név szerepelt, és egy mondat, miszerint hamarosan közösségi iroda nyílik a rendházban,- és egy kicsit arról is, mire jó a coworking, a közösségi iroda.Az Urbanistán kiemelik: a boltíves folyosók, vaskos falak mellett a berendezést inkább a praktikum, nem a hely történelme határozza meg - bár ha belegondolunk, az épület maga a történelem. Azért van néhány érdekes dizájnelem, mint például a padlón elterülő térkép. Az egyes funkciók (coworking, rendi élet, plébánia), elkülönülnek egymástól, senki nem zavar senkit. A kolostor bejárata viszont közös, a földszinti folyosóról egy lépcső vezet az irodákhoz, és van olyan közös tér is, ahol az irodából lehet átmenni a templom karzatára. Ahogy már említettük, a kolostort ma is lakják a szerzetesek - Magyarországon ennél hosszabb ideje csak a Pannonhalmi Bencés Főapátság működik. A rendház körülbelül egynegyedét adta ki iroda céljára a ferences rendtartomány.Az irodáról többet is megtudhatnak, ahol rengeteg fotót is találnak, a kolostorról pedig ainternetes oldalon olvashatnak., hogy a ma látható kolostorépület 3 periódusban épült meg, miután a ferencesek betelepültek Alsóvárosra , és megkapták az akkori Szent Péter ispotálytemplomot.Az 1480 körül épült rész, azaz a nyugati szárny, a teljes épületegyüttes legrégebbi része, a templomot is beleértve - az új templom építését az a János testvér irányította, aki a ferencesek építőműhelyének élén az alsóvárosival rokon kolozsvári és nyírbátori késő gótikus templomokat is alkotta. Az északi szárny nyugati fele 1480 és 1500 között készült el – a templom nyugati szekciójával egy időben. A kolostor keleti szárnya pedig a 18. században épült fel. A rendházban kapott helyet mind a látogatóközpont, mind a coworking iroda.