Turistacsalogató applikáció készül

A partnerek célja, hogy egyik település se maradjon egynapos turisztikai célpont. A fejlesztéshez 190 ezer 332 eurót nyertek. A kapcsolat alapja a szecessziós értékek, épületek népszerűsítése, amire egy turisztikai mobilapplikációt is készítenek hamarosan, digitalizálva a látványosságokat. A munkát a Zengo Kft. végzi el – derült ki a közgyűlés pénzügyi bizottságának szerdai ülésén.



Szóba került még az a rendeletmódosítás is, amely szerint ettől az évtől minden nyugdíjas és általános iskolás 10 ezer forint támogatást kap az önkormányzattól. A bizottság támogatásra javasolta, ahogyan a Fidesz–KDNP is.



A Fidesz szegedi alapszervezete korábban közölte, minden olyan intézkedést támogatnak, ami a szegedieket pozitívan érinti. Ugyanakkor fenntartják, hogy a Botka-féle önkormányzat arroganciája miatt a város kevesebb adóbevétellel gazdálkodhat, így kevesebb juttatásban részesítheti a szegedieket, és azt is, hogy a kormányzat kilencedik éve bővülő családtámogatási rendszere mellett ez csak kirakatintézkedés, kampányfogás – írták közleményükben.