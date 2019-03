Tűzgyújtási tilalom már Csongrád megyében is!

Ha tüzet észlel, azonnal hívja a katasztrófavédelmet a 112-es segélyhívószámon. A bejelentésben mondja el, hogy hol van a tűz, mi ég, és van-e emberélet veszélyben.



További információért hívhatja Molnár Krisztina tű. főhadnagyot, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét a 06-20-467-52-57-es számon

Idén eddig több mint nyolcvan szabadtéri tűzhöz riasztották a Csongrád megyei tűzoltókat. Csak február utolsó hetében több mint száz hektárnyi terület égett le megyénk területén. A tüzek kialakulása szinte minden esetben emberi tevékenységre vezethető vissza. Az utóbbi napok tűzeseteinél a beavatkozó egységeknek több esetben is lakóépületeket, ipari létesítményeket kellett megvédeniük a lángoktól. A megye egységei minden esetben megmentették a tűz közelében elhelyezkedő épületeket, értékeket, de így is több száz bála vált a lángok martalékává. Az utóbbi években pedig több haláleset is történt az égetés következtében.A legutóbbi tűzeseteknél megfigyelhető, hogy leginkább késő délután, sötétedés után csapnak fel a lángok a nádas, füves talajon. A sötétség és a nagy füst mellett tovább nehezíti az oltást, hogy ezen a területen nehezebben közlekednek a több tonnás oltójárművek, a tűzoltók pedig csak nehezen tudják megközelíteni a lángokat a tagolt, nem egyszer vizes, lápos területen. A sötétben nehezebb felderíteni a tűz környezetét, ezáltal a közeli épületek, vagyontárgyak védelme is kockázatosabb.A következő napok előrejelzése alapján szeles, száraz idő várható, ezek a körülmények mind kedveznek a lángok gyors terjedésének.Arra kérjük a lakosokat, hogy a következő időszakban is fokozottan tartsák be a tűzgyújtási tilalom idejére előírt szabályokat:A tűzgyújtási tilalom ideje alatt az erdőterületeken a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres távolságon belül tilos tüzet gyújtani. Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakóhelyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is. Tilos a tűzgyújtás az erdőben és az erdő 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon is.A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom a felsoroltakra terjed ki, de a tűz keletkezésének és a terjedésének fokozott veszélye ebben az időszakban minden növényzet esetén fennáll, így a tűzgyújtási tilalom idején sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.A tűzgyújtási tilalmat a vidékfejlesztési miniszter hirdeti ki és vonja vissza, a belügyminiszterrel folytatott egyeztetést követően. A tűzgyújtási tilalom és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található faanyag szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. Mindezeket a szempontokat figyelembe véve hirdetik ki vagy vonják vissza a tilalmat.Tűzgyújtási tilalom idején az irányított égetés sem engedélyezett! A korábban kiadott engedélyek a tilalom ideje alatt érvénytelenek!Az előidézett káreset nagyságától függően, az összes körülményt figyelembe véve a büntetési tétel 20.000 forinttól egészen 3 millió forintig terjedhet.